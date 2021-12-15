AKP il başkanı istifa etti

AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kesmekaya, istifa nedeni olarak işlerinin yoğunluğunu gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Amasya'da yaklaşık 2.5 yıldır AKP İl Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Akif Kesmekaya, istifa ettiğini açıkladı. Kesmekaya'nın istifasını parti genel merkezinin de kabul ettiği belirtildi.

İSTİFA NEDENİ, SAĞLIK SORUNLARI VE İŞ YOĞUNLUĞU

Mehmet Akif Kesmekaya, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaklaşık 2.5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Amasya İl Başkanlığı görevinden, genel merkezle yaptığım istişareler sonucu, sağlık sorunlarım başta olmak üzere işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kesmekaya, 3 gün önce partisinin Gümüşhacıköy, Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde Aralık ayı Daraltılmış İlçe Danışmanı Meclisi toplantılarına katılmıştı.

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