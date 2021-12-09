AKP il başkanına zülfikar hediye eden cemevi başkanı il müdürü oldu

AKP Tunceli il başkanı seçilen Sercan Özaydın’a hayırlı olsun gidip zülfikar hediye eden Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü yapıldı.

EVREN DEMİRDAŞ

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Tunceli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü olarak görev yapan Songül Acar'ın görevinden alınmasının ardından Tunceli Cemevi Başkanlığı yapan ve AKP'ye yakın olduğu öne sürülen Ali Ekber Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü görevine getirildi.

Yurt, AKP Tunceli il başkanlığına seçilen Sercan Özaydın'ı partisinde ziyaret edip Zülfikar hediye etmesi tepki toplamıştı.

AKP İL BAŞKANINA ZÜLFİKAR HEDİYE ETTİ

Tunceli Cem Evi Başkanı ALİ Ekber Yurt, AKP Tunceli il başkanı seçilen Sercan Özaydın'a yapmış olduğu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak “Tunceli Ak Parti il başkanı olarak seçilen Sayın Dr. Sercan Özaydın Bey’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk” dedi.

ALEVİ DERNEKLERİ FEDARASYONU'NDAN TEPKİ

Tunceli Cem Evi Başkanı Ali Ekber Yurt'un il müdürlüğü görevine getirilmesini değerlendirilen Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, şu ifadeleri kullandı:

* Bu doğru bir şey değil bu arkadaş şuana kadar diğer siyasi partileri ziyaret etmiş mi kendisine bunu sormak gerekiyor.

* Bir cemevi Başkanının siyasi partinin il başkanına tebrik ziyaretinde bulunup zülfikar hediye etmesi çok yanlış bir davranış hele ki alevi toplumuyla her gün farklı farklı söylemlerde bulunan, ötekileştiren, ibadethanelerine yasal statü tanımayanlarla böyle bir ilişki geliştirmek doğru değil.

* Alevi toplumun birçok sorunlarını bir boya ile bir çatı onarmakla ve elektrik faturasıyla gören bir zihniyete bu kadar teveccüh göstermesinin karşılığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü görevine getirilerek ödüllendirildiğini düşünüyorum.