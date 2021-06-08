AKP İlçe başkanından sonra 5 meclis üyesi de istifa etti

2 Haziran günü yapılan meclis toplantısında benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İYİ Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullandı.

AKP Grubunu şaşkına çeviren bu hareket sonrasında önce Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da Yomra Belediye Meclisinde görevli 5 AKP’li üye ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ GRUP KARARI DIŞINDA HAREKET ETTİ”

AKP’li Meclis üyeleri Gözde Atasoy Koç, Metin Özke, Sabri Selim, Furkan Bayrak ile Nihat Gümrükçü, ortak açıklama yaparak AKP’den istifa ettiklerini açıkladı. Meclis üyeleri açıklamada, İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın doğru kararlar vermediğini ve vatandaşlara olayları farklı yansıttığını belirterek, “Belediyemizin ilk defa bu dönem mallarının icra yoluyla satılacak duruma getirildiğini yani öz kaynakların bu kadar talan edildiğini gördük. Belediyemizin kaynakları değerinin altında satılarak birilerine peşkeş çekilmek istenmektedir. Bu anlamda satış yetkisinin sınırlandırılması, ederi olan bedel altında satılmaması, tek bir özel alıcı yerine tüm halkımızın katılımıyla hakkaniyetli talepler olabilmesi için büyük mücadele verdik.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki; AK Parti Yomra Teşkilatı bünyesinde Yomra halkının oyları ile seçilmiş Belediye Meclis Üyelerinin fikirleri önemsenmemekte, bizimle birlikte görev yapan bir kaç arkadaşımız grup kararımız dışında hareket edebilme hakkını kendinde görebilmektedir. İşte bu arkadaşlarımız meclis salonunda Yomra halkının aleyhine karar alarak yıllardır sürdürülen hukuki mücadele sonrası mahkeme kararıyla da bozulan satış kararının tekrar meclis kürsüsünden onaylanmasına çanak tutmuştur” denildi.

“YALNIZ BIRAKILDIK”

Açıklamada verdikleri mücadele yalnız bırakıldıklarını dile getiren meclis üyeleri, “Hakkaniyetle verdiğimiz bu mücadelede bu durum görmezden gelinmiş, haklı mücadelemizde gerekli destek alınamamış olup AK Parti Trabzon il Başkanlığımız tarafından tamamen yalnız bırakılmış bulunmaktayız. Burada sorunumuz AK Parti ilkeleri ile değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bizim davamız, bizim derdimiz halkımızın bize verdiği oylarla yüklenen hakların bedelini ödeyemeyeceğimiz yerde olamayacağımıza kanaat getirmemizdir.

İlçe Başkanımız Sayın Avni Adanur siyasi duruşumuzda hep yanımızda oldu. Biz de Yomralının hakkını, adaletini savunan duruşun arkasında olacağız. Bu sebeplerden dolayı AK Parti'den istifa ediyoruz, ancak yüklenen sorumlulukla meclis üyesi olarak çalışmalarımıza devam ederek sizlerin haklarını korumaya, kollamaya görev süremizin sonuna kadar devam edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz. Siz bize inandınız, güvendiniz, bizler de sizlere inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DİKKATE ALINMADIĞIMIZ YERDE DURMANIN ANLAMI YOK”

Aldıkları istifa kararını değerlendiren meclis üyesi Metin Özke, “Yomra'da benzin istasyonunun satışıyla alakalı alınan karar sonrası sıkıntı oldu. Tülay Adanur hanımefendinin oyu ile karar geçti. Ben ret oyu kullandım. Ancak alınan karar sonrası ilçe başkanına, il yönetimi tarafından haksızlık yapıldı. Ona yapılmış haksızlık bize yapılmış demektir. Bizim görüşlerimiz hiçe sayıldı ve dayatmalar yapıldı. Biz de istifa kararı aldık. Dikkate alınmadığımız yerde durmanın bir anlamı yoktu” dedi.

İL BAŞKANI MUMCU:”BİZE ULAŞAN İSTİFA YOK”

AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise yazılı olarak yaptığı açıklamada, henüz kendilerine ulaşan resmi bir istifa başvurusu olmadığını ileri sürerek, “Ak Partimizin Yomra ilçesindeki beş belediye meclis üyesinin İstifası hususunda henüz tarafımıza ulaşmış resmi bir başvuru yoktur. Belediye meclis üyelerimiz ile görüşme neticesinde istifa hususunda gerekir ise ayrıntılı bir açıklama yapacağız. Ancak şu bilinmelidir ki Ak Partimiz ülkemize hatta dünyaya teşkilatçılığı öğretmiş bir partidir. Bizim herhangi bir teşkilat üyemizi yalnız bıraktığımız iddiasının gerçeklik ile uzaktan yakından herhangi bir bağı yoktur” şeklinde konuştu.