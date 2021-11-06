AKP kadın kolları başkanı istifa etti

AKP Afyonkarahisar Dinar İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Çağlı kendisi ve ailesine yapılan ağır hakaret ve karalamalardan rahatsız olduğundan dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Afyonkarahisar Dinar İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Çağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“HAKARET VE KARALAMALARDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUM”

Kendisi ve ailesine yapılan hakaret ve karalamalardan dolayı istifa ettiğini açıklayan AKP'li Çağlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Partimizin bana vermiş olduğu bu kutsal göreve Şubat 2018 yılından bu yana inandığım değerler uğruna maddi ,manevi davam ve partim için can siperane çalıştım.

* Derdim hiçbir zaman makam mevki olmadı. Şahsıma ve Aileme yapılan ağır hakaret ve karalamalardan rahatsız olduğumdan dolayı AK Parti Dinar Kadın Kolları Başkanlığından 13.10.2021 tarihinde istifamı vermiş bulunmaktayım.

İlginizi Çekebilir AKP ve MHP, sahte belgeyle engelli maaşı alan 442 bin kişiye sahip çıktı