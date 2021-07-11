AKP milletvekili aday adayı 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP’ye geçti

Muş'ta AKP milletvekili aday adaylarından olan, Badikan Aşiretine mensup, eski ticaret odası başkanı Fatih Cengiz, 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP'ye geçti.

CHP Muş İl Başkanlığı tarafından dün yapılan katılım töreninde partiye yeni üye olanlara rozetleri takıldı. Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da yer aldı.

CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur törende yaptığı konuşmada, “Genel başkanımızın başlattığı iktidar yürüyüşünü zaman kaybetmeden aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte şehrin her karışında sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“SİZLERİN SAYESİNDE BU İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Oğuz kaan Salıcı ise konuşmasında şunları söyledi:

* Bu iktidar artık Türkiye'yi yönetemiyor. Bu iktidarın gidiş biletini siz bugün burada Muş'ta kesmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var. Erken seçim ne kadar erken olursa, Türkiye şu anda içinde bulunduğu istikrarsızlıktan o kadar hızlı kurtulur. Ben Muşlulara, İstanbul seçiminde bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde önümüzdeki dönem bu iktidarı değiştireceğiz.

“BU YOLA SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Partiye yeni katılan Fatih Cengiz ise, “Bugün işini gücünü bırakıp tarla, pancar, buğday zamanı, zamanınızı bize ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Genel başkan yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı ile yola çıktık. Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Rozet takma merasiminin ardından katılımcılar etkinliği halay ve oyunlarla sonlandırdı.

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