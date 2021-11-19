Haberler - Gündem

AKP Milletvekili İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç (64), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 16:20 - 19 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Milletvekili Kılıç'ın naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirildi.

Havaalanında karşılanan Kılıç'ın cenazesi, buradan törenin yapılacağı Abdülhamithan Camii’ne getirildi.

Cenaze töreninde Kılıç'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Kılıç’ın kızı Fatma ve torunu Yusuf İslamoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından helalliğin istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kılıç’ın naaşı cenaze aracına alındı.

Abdülhamithan Camii’ndeki törenin ardından İmran Kılıç'ın cenazesi, Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

İmran Kılıç kimdir?

İmran Kılıç, 1957’de Kahramanmaraş’ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. (İHA)

AKP Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir AKP Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AK Parti AKP Ankara Atatürk Atatürk Üniversitesi Corona Diyanet Erzurum İmran Kılıç Kadın Kahramanmaraş Kimdir Sağlık Sağlık Bakanı TBMM Türkiye