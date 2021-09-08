AKP seçmeni ile Akşener arasında ilginç diyalog

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir AKP seçmeni ile İYİ Parti lideri Akşener arasında ilginç bir diyalog yaşandı. AKP seçmeni, "Ben size oy vermek istiyorum belki de Türkiye’nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız" diyerek, Akşener'in Erdoğan için kullandığı sözlere içerlendiğini ve bu sözleri neden söylediğini sordu. Akşener, "Benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın. Ama ikna olmazsan can, baş üstüne. Çünkü seçmen veli nimettir” yanıtını verdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnafı ziyaret etti.

“BELKİ SİZE OY VERMEK İSTİYORUM AMA BU SORUYU SORUYORUM”

Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, Akşener'e ‘Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?' diye sordu. Vatandaş, “Ben bu soruyu soruyorum, belki de linç edileceğim ama burada garantörüm Meral Akşener'dir. Ben size oy vermek istiyorum belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız. Gittiğiniz yerlerde hep bir linç ve kaos ortamı oluşturuluyor” diye ekledi.

“BENZETME DEĞİLDİ AMA ÖYLE İNANIYORSAN SAYGI DUYARIM”

Akşener ise şu yanıtı verdi:

“Netanyahu kanlı bir diktatördür başka bir şey, Fetullah Gülen bir terör örgütünün başıdır. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Her birini sayarım. Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum.

“‘HOŞ GELDİN DEMEK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİM, O PAYLAŞIMI SİLECEĞİM”

Vatandaş ise, “Ben Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. ‘Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeten birisine ben Çarşamba'da hoş geldin demek istemiyorum ‘diye paylaşım yaptım. O paylaşımı ben silerim. Memleketimize hoş geldin diyorum” diye konuştu.

“İKNA OLMAZSAN CAN BAŞ ÜSTÜNE, SEÇMEN VELİ NİMETTİR”

Akşener, “Sevgili kardeşim, sevgili oğlum, sen bir seçmensin. Ben de bir siyasetçiyim. Ben senin oyunu istemeye geldiğim gün, senin bana canının istediği söylemek, sormak hakkındır. Ben bu dükkanın içinde ‘iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum' diye başladım. Dükkan içinde bunu yapmıyorum. Sizden oy istemeye geldiğinde kıyma yapabilirsin. Sen bana bunlara sorup bunlara kanaat olarak ve hüküm cümlesi olarak koydun. Ben de diyorum ki saygı duyuyorum. Ama benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın. Ama ikna olmazsan can, baş üstüne. Çünkü seçmen veli nimettir” yanıtını verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA DA YARDIMCI OLUN MERAL HANIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok yakından takip ettiğini belirten AKP seçmeni vatandaş, “Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. İş olarak da var. Zengin olanı ayrı tabi. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım. İçerde bir siyaset hali var. Gerçekten yardımcı olun. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz” dedi.

“SENİN KADAR SAMİMİYETLE YUKARISI HAKKINDA CÜMLE KURAN OLMADI”

Vatandaşın konuşmasına dikkat çeken Akşener, çevresindekilere, “Şu anda onun kadar samimiyetle yukarısına dair cümle kuran olmadı. İçi yandı çocuğun” dedi.

“KURTAR BİZİ MERAL ABLA” PANKARTI İLE KARŞILANDI

Akşener, daha sonra Çarşamba ilçesinde kendisini takip eden kalabalığa eline mikrofonu alarak seslendi. Burada, ‘Kurtar bizi Meral Abla’ pankartı açılması dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener: Haram olsun, zıkkım olsun!