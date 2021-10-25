AKP Sözcüsü Çelik’ten büyükelçilerle ilgili açıklama

Büyükelçi kriziyle ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımının ardından açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisi için ‘istenmeyen adam’ talimatı vermesiyle başlayan krizin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesini hatırlatan paylaşımda bulundu. Büyükelçiliğin paylaşımın ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

* Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

* Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.

* Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur.

“REDDETTİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ”

* Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

* Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir.

* Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır…

* Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir.

* Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir.

HAMZA DAĞ: BAKALIM MUHALEFET NE YAPACAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Twitter hesabından büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye’yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır. Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye’nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

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