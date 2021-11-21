AKP Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Ahlaksızlık ve zalimlik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak niteledi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye tepki gösterdi.

Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terkediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar tv'lerde yayınlanıyor. pic.twitter.com/yWryGcozYp — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 21, 2021

O anlara ait görüntüleri alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

“Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar.”

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