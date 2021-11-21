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AKP Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Ahlaksızlık ve zalimlik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak niteledi.

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AKP Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Ahlaksızlık ve zalimlik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye tepki gösterdi.

O anlara ait görüntüleri alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

“Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar.”

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