AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten ‘laiklik’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde laikliğin Anayasa'dan çıkmasını AK Parti olarak istemiyoruz. Biz laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde bununla ilgili başka bir yaklaşıma olumlu bakmıyoruz" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya Zaferi’nin 100’üncü yılının idrak edildiğini belirten Çelik, “Bu zafer milli mücadelenin dönüm noktalarından bir tanesidir. Burada, düşmana ‘dur’ diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

“130 EYLEM ENGELLENDİ”

Çelik, terörle mücadele operasyonlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* İçişleri Bakanlığımızın Eren Operasyonları 15 bölgede sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Operasyonları sürüyor.

* Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Teröre karşı verdiğimiz bu mücadele aynı zamanda bir insanlık savunuculuğudur.

* Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan, gevşemeye mahal verilmeden en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor.

* Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Sadece bu yıl içerisinde 130 eylemi engellenmiştir.

* Engellenen 126 eylem terör örgütü PKK’nın, 3 eylem girişimi DEAŞ’ın, 1 eylem ise aşırı bir sol örgütündür. Bu kararlı mücadeleyi veren güvenlik güçlerimize teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini söyleyen Çelik, “Daha önce Kahire’de gerçekleşen görüşmenin ikincisi bu sefer Ankara’da gerçekleşti. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Mısır ülkemizin önemli ortaklarından birisi. 2020 yılında toplam ticaret hacmimiz 4,85 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız, dostluk bağlarımız, Akdeniz’in bize yüklediği sorumluluklar var. Dolayısıyla ikinci toplantının Ankara’da yapılması bir aşama daha ileriye gidildiğini gösteriyor” dedi.

“ULUSLARARASI TOPLUM DAHA SAĞDUYULU DAVRANMALI”

Türkiye’nin, Afganistan’daki büyükelçiliğini kapatmadığını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

* Afganistan’ın dünya ile bağlantısını sağlaması son derece önemlidir. İnsan hakları başta olmak üzere Afganistan’daki konuları takip ediyoruz. Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını ifade ettik.

* 33 kişilik geçici bir grup var hükümette. Burada dini etnik yerel güçlerin kendini temsil ettiği bir güç çıkması son derece önemli. Kadın hakları konusunda takip ediyoruz.

* Geçmişte yaşanan olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumun daha sağduyulu davranması, Afganistan’ı kendi kaderine teslim etmemesi gerekir.

“LAİKLİĞİN ANAYASA’DA KORUNMASINI İSTİYORUZ”

AKP Sözcüsü Çelik, şunları söyledi:

* Sayın Resul Tosun’un ifadelerine de Sayın Engin Özkoç’un ifadelerine katılmıyoruz. Laiklik prensibinin Anayasa’da korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde Laikliğin Anayasa’dan çıkmasını AK Parti olarak istemiyoruz.

* Biz Laiklik prensibinin Anayasa’da korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde bununla ilgili başka bir yaklaşıma olumlu bakmıyoruz. Engin Bey’in söylediği, ‘herhangi bir şekilde istismar edilmemiş’ ifadesi de Türk siyasi tarihi tarafından yalanlanır.

* Türk siyasi tarihinde laiklik prensibini bir dayatma, bir ideolojik baskı aracı olarak kullananlar söz konusuydu. Laikliğin istismarıdır laikçilik, AK Parti iktidara geldiği ilk günden itibaren laiklik prensibini çok güçlü bir şekilde savunmuştur.

* Türkiye’nin demokrasi mücadelesi Laiklik kavramını yerli yerine oturtma mücadelesidir. Laikliğin Anayasa’dan çıkarılmasını söylemek de aşırı bir ifadedir. Kişiler bunu söylüyor ama Parti’yi bağlamaz.

“BU KADAR VAHŞİ BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhuriyet’in özel bir günün kutlandığı bir gün aslında kadını onurlandıran bir gün de olması lazım. Cumhuriyeti kutlamayı kadınların bir kısmı kıyafet olarak aşağılamayı hedef alan varsa Cumhuriyeti de anlamamış demektir.

* Kurtuluş döneminde o kıyafetle kadınlar anneler cepheye mermi taşıyordu. Çocuklarını sarmadığı bezlerle mermileri sarıyorlardı, ıslanmasın diye. Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Bu kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Tam bir zekasızlık örneği.

* Ne Cumhuriyetten ne tarihten nasibini almış ne kadın haklarından nasibini almış. Bir iş yaparken dikkat edeceksiniz. Kılık kıyafeti ne olursa bizi ilgilendirmez. Yaşam tarzı bizi ilgilendirmez. Kadınlardan sadece birine saygısızlık anlamı taşıyorsa hepimizin elinin tersiyle bunu itmesi lazım.

“ÖNEMLİ BİR MESELE”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin komşu ülkelerle görüşmeler yapıldığını açıklaması hakkında değerlendirmeleri sorulan Çelik, “Önemli bir mesele. Hassasiyetle yürütülmesi gereken bir mesele. Bölge ülkeleriyle bunun konuşulması gerekiyor. Bunun mekanizması ne olur, aşamaları ne olur, bu aşamada bir şey söylemememiz en iyisi. Çünkü verilmiş bir karar yok” diye konuştu. DHA