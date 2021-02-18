AKP ve MHP’den intihar olaylarının araştırılmasına ret

Türkiye'de artan intihar olaylarının ardından CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın İntihar Olaylarının Araştırılması istemiyle verdiği önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP'nin grup önerisi olarak TBMM gündemine gelen önerge üzerine konuşan Arık, Türkiye'de son 40 yılda intihar olaylarının yüzde 50 arttığını belirtti. 2019 yılında Türkiye'de 3 bin 406 kişinin intihar ettiğini ifade eden Arık, şunları söyledi:

– Ekim 2018’de de benzer bir önerge hazırlamıştık. Sayın Akdağ Sağlık Bakanlığının intiharları önleme konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, her ilde intihar önleme il eylem planları oluşturulduğunu hatta kısmi bir azalmanın olduğunu söylemiş ve önergemiz reddedilmişti. Ama Sayın Bakan, son üç ayda ilim Kayseri’de intihar eden kişi sayısı 22. Son bir haftada Kocaeli’de yedi günde 7 intihar olayı gerçekleşmiş. Siz aksini iddia etseniz de intihar vakaları günbegün artıyor.

– Hayat insana verilen en güzel armağan iken niçin insanlar sahip oldukları en değerli şey olan hayatlarına kıyıp intihar ederler? Kendi canına kıymanın acaba neyi çözeceğini düşünürler? İnsanları intihara iten şeyler nelerdir? Geçim zorluğu, uzun süreli işsizlik, sürekli borçlanarak yaşamak, ödenemeyen faturalar, hastalık, madde bağımlılığı, aile geçimsizliği, ticari başarısızlık, okul başarısızlığı gibi birçok faktör sayılabilir”

İCRA DOSYA SAYISI 31 MİLYONU AŞMIŞ

– Toplumun bir tarafını kışkırtarak, diğer tarafını bastırarak, kendinden olmayan herkesi ‘hain, terörist' ilan ederek toplum çıldırtma noktasına getirtilmemeli. İnsan haklarına saygılı, diyaloğun hâkim olduğu, gerçek adaletin, hukukun, vicdanın olduğu demokratik bir yönetim anlayışı olmalı. ‘Avrupa bizi kıskanıyor.' masallarını, ‘Mart şubattan daha iyi olacak.' yalanlarını, ‘Enflasyon düştü, işsizlik azaldı.' palavralarını bir kenara bırakıp sosyal ve ekonomik adaletsizlik konusunda ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Bakınız, icra dairelerindeki dosya sayısı 31 milyonu geçmiş. Yurdumda cenazesi kaldırılırken traktörü haczedilen çiftçilerimiz var. Kredi borcu yüzünden yasal takibe girenlerin sayısı 3 milyona yakın.

GENÇLERE İŞ İMKANI SAĞLANMALI

– Bu gençler bizim gençlerimiz ve gelecekleri o kadar çok belirsizliklerle dolu ki dikkat ederseniz, gençler daha kızgın, daha öfkeli ve burunlarından soluyorlar, dokunsanız patlayacaklar gibi. Sayın milletvekilleri, yaşam hakkı kutsaldır. Gazi Meclisimizin kutsal yaşam hakkının korunması için araştırma önergemize destek vermenizi temenni ediyorum.

İNTİHARLAR EKONOMİ KAYNAKLI DEĞİL

– Türkiye bunun için çok yol kat etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve tüm birimlerimizle birlikte pek çok program düzenlendi; belediyeler, sivil toplum örgütlerinin hepsi bu konuda çalışıyor. Onun için, intihar sosyal olarak hepimizi ilgilendiriyor ama daha fazla destek verme adına hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Bunu sadece ekonomiye bağlamanın yanlış olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Dolayısıyla destek vermeyeceğimizi ifade ediyorum.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucu intihar olaylarının araştırılması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.