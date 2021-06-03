AKP’de bir istifa kararı daha

Pazar İlçe Belediye Meclisinin AKP’li üyesi Mehmet Engin, sosyal medya hesabından “yorumsuz” başlığıyla yaptığı paylaşım ile partisinden istifa etti. Noter kanalıyla AKP’den ve üyelikten istifasını veren Engin, bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Engin’in istifa etmesi üzerine AKP’nin 6 olan meclis üye sayısı 5'e düşerken, CHP'nin 4, MHP'nin de 1 meclis üyesi bulunuyor.

NOTER KANALIYLA İSTİFA ETTİ

2004,2009 ve 2014 yılında Pazar Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Engin, noter kanalıyla verdiği istifa dilekçesinde, “2019 yılında yapılan seçimler ile Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden Pazar Belediyesi meclis üyesi olarak seçildim. Gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren Belediye Meclis Üyeliğimi bağımsız olarak yürütmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ve üyeliğimden istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ÖNERGELERİ KABUL EDİLMEDİ İDDİASI

Diğer taraftan Mehmet Engin’in, AKP’den meclis üyesi olmasına rağmen bu zamana kadar meclise verdiği önergelerin kabul edilmediği ileri sürüldü. 1 Haziran günü son yapılan meclis toplantısında da çözüm sürecinde kaldırılan T.C tabelasının yeniden belediye binasına asılması ve Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın adının bir caddeye verilmesi için önerge hazırlandığı ancak önergelerin AKP grubunda tartışılmadığı için başkan tarafından gelecek mecliste tekrar verilmesini istemesi üzerine Engin’in istifa ettiği ileri sürüldü.