AKP’den aday adayı olduğu belediyenin ihalesini kazandı

31 Mart 2019 yerel seçimleri sürecinde AKP Kağıthane Meclis Üyesi aday adayı olan isim, aday gösterilmedi ancak Kağıthane Belediyesi’nin 338 bin liralık catering ihalesini kazandı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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“2021 yılı malzemeli ve servisli hazır kokteyl, yiyecek ve içecek hizmeti” sunulması işi için AKP'li Kağıthane Belediyesi, 1 Temmuz günü ihale düzenledi.

Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplantı ve düğün salonlarında verilecek catering hizmeti işi için yaklaşık maliyet 394 bin 216 lira olarak belirlendi.

İhaleye iki teklif sunuldu, biri geçerli sayıldı. O teklif de 338 bin 450 lira ile Hilmi Karayiğit'in şirketine aitti. İhaleyi Karayiğit'in şirketi kazandı ve 30 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında kapsayan 5 aylık sözleşme imzalandı.

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Belediyenin ihalesini kazanan Karayiğit'in belediye ile dikkat çeken bir ilişkisi bulunuyor. Karayiğit 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Kağıthane Belediye Meclis Üyesi aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

AKP Kağıthane İlçe Başkanlığı komisyonlarında ve teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında kendi catering şirketini kuran Karayiğit, 2008 yılında şirketini kapattı ve İBB Beltur'a bağlı Malta Köşkü tesislerinde bir süre müdür olarak görev yaptı.

Aday olamayınca şirketini tekrar açan Ordu'lu Karayiğit hemşeri derneklerinde de yöneticilik yapıyor.