AKP’den asgari ücret açıklaması! ‘Ciddi bir artış olacağını zannediyorum’

Vatandaşların asgari ücretin yetersizliği nedeniyle sanayideki işlere yönelmediğini ifade eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Ciddi bir artış olacağını zannediyorum" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“BİRAZ ARTIŞ GEREKİYOR”

Asgari ücrete değinen Özhaseki, “Basit bir örnek: Kayseri Organize Sanayi Başkanı’nın geçenlerde bir ifadesi vardı. ‘Eğer asgari ücretten işe başlayacak birisi varsa ileride de maaşları artacaktır. 5 bin kişiye 10 bin kişiye iş var. Kapı açık. Sadece eli tornavida tutsun yeter’ diyor. Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor. Ciddi bir artış olacağını zannediyorum” dedi.

“ERKEN SEÇİM YOK”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özhaseki, “Erken seçim yok. Seçime gitmenin bir sebebi olmalı. Bütün dünya pandemi döneminde bin bir türlü sıkıntıya girmişken, Türkiye’de piyasa bu anlamda hareketli, daha iyiye giden işler var. Meclis’te çoğunluğu olan bir ittifak var, daha da güzel işler var” dedi.