AKP’den bir skandal daha: Türk bayrağını koltuklara serdiler

AKP Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısını, liman sahası içinde bulunan devlete ait gümrük binasında dün yaptı. Devletin binasını parti bayraklarıyla donatan AKP’lilere Millet İttifakı üyeleri olan CHP ve İYİ Parti temsilcilerinden tepki gelirken, toplantı sırasında AKP’lilerin bir skandalı daha ortaya çıktı.

TÜRK BAYRAĞINI KOLTUK ÖRTÜSÜ YAPTILAR

AKP Giresun İl Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda toplantı salonunda partililerin oturacağı koltuklara Türk Bayrağı ve parti bayrakları serildi. Bazı partililer ise koltukta bulunan Türk bayrağını kaldırmadan oturdukları ve yaslandıkları görüldü. CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, AKP’lilerin Türk bayrağına saygısızlık yaptığını ve bunun suç olduğunu söyledi.



CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

AKP’nin toplantısında Türk bayrağının koltuk örtüsü olarak kullanıldığını belirten Bektaş, “Gümrük Müdürlüğü binasındaki salonda Türk Bayrağımızı koltuk örtüsü gibi, salon süsü gibi kullananlara tek sözüm yok, onlardan beklenti içinde de değilim, olmayacağım da. Ancak itirazımıza rağmen göz yuman, sessiz kalan tüm mülki yetkililere açıkça söylüyorum, bu da ikinci bir utanç olarak koltuklarınızda kalsın” diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi, Türk Bayrağı Kanunu’nun 7. maddesini paylaştı. Bektaş, AKP’liler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

BENZER OLAYLAR DEFALARCA YAŞANMIŞTI

AKP'nin daha düzenlediği çeşitli etkinliklerde de benzer olaylar yaşanmıştı. AKP Eskişehir 7'inci Olağan İl Kongresi'nde, delegelerin ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin arkasına Türk bayrağı ve AKP bayrakları konulmuştu. Kongre boyunca bazı delegelerin ve kongreyi izlemeye gelen konukların bayraklara yaslandığı, kimilerinin ise üzerine oturduğu görülmüştü.

Bursa’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki AKP İl Gençlik Kolları 6’ıncı Olağan Kongresi’nde de yine o bildik lebaleb görüntüler dikkat çekmişti. Kongrede, delege ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin arkasına Türk bayrağı ve AKP bayrakları konulmuştu. Kongre boyunca bazı delege ve kongreyi izlemeye gelen konukların bayraklara yaslanması, kimilerinin ise üzerine oturması dikkat çekmişti.

Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında ise masalara serilen Türk bayrakları sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konulmuştu. AKP'li yöneticilerin sosyal medyadan paylaştığı toplantının fotoğrafları büyük tepki çekmişti.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. (2) Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.