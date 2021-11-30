AKP’den Bülent Arınç’a cevap: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı’nın adayıdır

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın "Devlet Bahçeli 'Bizim adayımız Erdoğan’dır' dedi ama AK Parti böyle bir şey demedi" sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:

* Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı'nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır.

* Adalet Bakanımız açıkladı yeni mahkemeler devreye girecek. Vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak.

* Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ile yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

BÜLENT ARINÇ’A CEVAP

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fikir ayrılığına düşen açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, Cumhur İttifakı’nın adayıyla ilgili “Devlet Bahçeli ‘Bizim adayımız Erdoğan'dır’ dedi ama AK Parti'nin sözcüsünden, AK Parti'nin genel başkanından, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünden “Bizim de önümüzdeki seçimde adayımız Sayın Cumhurbaşkanı” dediğini duymadık” demişti.

Bülent Arınç’ın bu sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu bizim için tartışma konusu değil. Cumhur İttifakı’nın adayı tabiki Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti’den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir.

* * Tüm teşkilatlarımızda bütün AK Parti kurmayları bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Cumhur İttifakı’nın tabanının düşüncesi budur. Hiçbir tereddüt, hiçbir gri alan yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıdır.

İlginizi Çekebilir Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım ama beni fazla zorlamasınlar