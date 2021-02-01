AKP’den istifa eden Rasim Arı ile ilgili açıklama…

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve son günlerde AKP içinde yolsuzluk belgelerini karartması için baskı gördüğü iddia edilen Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifanın ardından uzun süre sessizliğini koruyan AKP Nevşehir İl Teşkilatı'ndan ilk açıklama yapıldı. AKP Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve beraberinde AKP Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe parti binasında Rasim Arı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“PERŞEMBE GÜNÜ YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELİRLENECEK”

4 Şubat Perşembe günü yeni belediye başkanını belirleyeceklerini belirten AKP Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar şunları söyledi:

“Biz Genel merkezimizden gelen direktifler doğrultusunda burada bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Malumunuz Rasim Arı Başkanımız geçtiğimiz hafta Cuma günü 21 aydır sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevini sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunmuştur. Bizim için sağlık sorunları en önemli bir konudur. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşmasını Allah'tan dilerim. Bu vesile ile kendisine partimize şehrimize yapmış olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor acil şifalar diliyorum. Sayın Valimiz aracılığı ile Perşembe günü belediye maeclis üyelerimiz toplantıda bir araya gelerek, Nevşehir belediye meclis üyeleri yeni Başkanımızı belirleyecek.”

“İSTİFANIN YOLSUZLUK VE KAYSERİ İLE HİÇBİR ALAKASI YOK”

Rasim Arı'nın istifasıyla ilgili kamuoyunda bir takım asılsız iddiaların dolaştığını ifade eden AKP Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise “Kamuoyunda bir takım asılsız iddiaların üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Geçmiş dönem yolsuzluk davası ile Rasim Arı Başkanın istifasının hiç bir alakası olmadığını belirtmek istiyorum. Keşke CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Rasim Arı’nın istifası hakkında yaptığı bir takım iddialarına ilişkin açıklamanın öncesinde bize sorsa ve istişare etmiş olsaydı. İstifa olayının kesinlikle yolsuzlukla ya da Kayseri ile hiçbir alakası yok. Bunun bilinmesini istiyoruz. Rasim Arı’ya da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Rasim Arı Başkanımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rasim Başkan kendi sağlık sorunlarını bizzat Genel merkezimize ileterek istifasını sunmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor şifalar diliyoruz. Akabinde bundan kendilerine pay çıkarmayı gelenek haline getiren ve işleri güçleri yalan olan malum bir takım mecralar konuyu başka taraflara çekmek için elinden geleni yapmışlardır. Bu konunun geçmiş dönem yolsuzluk ile ilgili hiçbir alakası yoktur. Geçmiş dönem Yolsuzluk davası hala hazırda adli bir konu olarak devam eden bir süreç. Zira konu yargıya intikal etmiştir. Yapılan bir haksızlık ya da teşkil eden bir suç varsa Yargı gereğini yapacaktır bundan kimsenin bir şüphesi olmasın ”

Öte yandan AKP'lilerin açıklamaları öncesinde toplantıya katılan basın mensuplarına soru sorulmaması uyarılarında bulunulması ise dikkat çekti.

TOPLANTIYA ÇAĞRILMAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rasim Arı, bu yılın başında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın başkanlığında Ürgüp’te yapılan toplantıya çağrılmamasına sert tepki göstererek “Bir ara Kayseri Kapadokya’nın merkezidir falan söylemler oldu. İstanbul’da bir toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ‘Kafamı bozmayın Erciyes’i de elinizden alırım' dedim. Canımı sıkmasınlar Nevşehir’in adını da Kapadokya yaptırırım” ifadelerini kullanmıştı.

“YOLSUZLUKLARIN ÜZERİ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Öte yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın istifası üzerine açıklamada bulunan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, “Rasim Arı baskı ve tehdit ile istifa ettirilerek, yolsuzlukların üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yapılan milyarlarca lira yolsuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız ve hesabını soracağız” ifadelerini kullanmıştı.