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AKP’den istifalar art arda geliyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde AKP'de başlayan istifa furyasına İlçe Gençlik Kolları da katıldı. Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ile yönetimi istifa dilekçelerini parti il başkanlığına verdi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 08:45, 09/06/2021
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AKP’den istifalar art arda geliyor

Yomra Belediye Meclis toplantısında AKP’li Meclis üyesi Tülay Adanur’un benzinliğin satışı için İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında grup kararına uymayarak evet oyu vermesiyle başlayan krizin ardından art arda istifalar gelmeye başladı.

Önce Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da 5 meclis üyesi ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE YÖNETİMİ DE İSTİFA ETTİ

AKP Yomra ilçesinde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Yomra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ve yönetiminde bulunan isimler İl Gençlik Kolları Başkanı Safa Küçükali’ye istifa ettiklerine dair dilekçelerini verdi. İlçe teşkilatında istifaların devam edeceğini ileri sürüldü.

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