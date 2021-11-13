AKP’den istifası kabul edilmeyen Fakıbaba isyan etti: Tehdit ediliyorum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini ve ikna edilerek istifadan vazgeçirildiğini açıkladı.

Ahmet KAYA

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Fakıbaba, Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'nin canlı yayın konuğu olduğu programda çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de meydana gelen ve AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ve Celal Şenyaşar'ın ölümünün kamuoyunda ‘terör olayı” şeklinde paylaşılmasından utandığını vurgulayarak şunları anlattı:

TERÖR OLAYI DENMESİNDEN UTANÇ DUYDUM

* Ben önce İbrahim Bey'in ağabeyinin öldürüldüğünü öğrendim. Olaydan hemen sonra Suruç'a gittim.

* Sonra olayın gerçekliğini öğrendim. Araştırdım ve genel merkezi arayarak, ‘Bu terör olayı değil' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'ya geldiğinde bu olaydan terör olayı olarak söz etmemesi konusunda telkinde bulundum. Öyle de yaptı. Video kayıtlarını izledim.

* O dükkana daha önce de ben gitmiştim. Şenyaşar Ailesi beni çok güzel karşılamış. O zaman bu olaya terör olayı denilmesinden utandım.

* Ateş, ateşle söndürülmez. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da biz milletvekili seçilmeseydik.

* Ben de bu tür olumsuz karşılamalarla karşılandım. Bizi kovan da oldu, elini uzatmayan da. Bu olay o zaman seçimi olumsuz yönde etkiledi.

* Buradan her iki aileden vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Anne Emine Şenyaşar 250 gündür adalet arayışını sürdürüyor.

* Anne annedir. Çok üzülüyorum. Yüreğim parçalanıyor. Allah sabır versin.

İSTİFA ETTİM, VAZGEÇİRDİLER

Konuşmasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminde her kesimden görüşe, etnik yapıya saygılı olduğunu savunan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Benim için Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Birdir. Bakın, Diyarbakır'dan sonra ikinci cemevini Şanlıurfa'da ben açtım” dedi. Programın devamında siyasi konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini açıklayarak, Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini de bildirdi. Fakıbaba, “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti. Bazı isotçular Ak Parti'den istifa etmemi istiyor” dedi.

TEHDİTLER BENİ KORKUTAMAZ

AKP Milletvekili Fakıbaba, sosyal medya hesabından televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle kendisine yönelik baskı ve tehditler bulunduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

Yaptığı açıklamaların ardından kendisine yönelik baskı ve tehditlere rağmen söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Fakıbaba şu paylaşımı yaptı:

* Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim.

* Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan, adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım.

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