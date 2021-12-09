AKP’den Kılıçdaroğlu’nun elektrik açıklamasına eleştiri

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da yaptığı “Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsun: Yerel yönetimler geldiğinde bize, Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” sözlerini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, “Kemal Bey yine coşup döktürmüş. ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz’ demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP’de olduğunu galiba unutmuş. Sizin kuru sıkı atmalarınıza Milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz” mesajını paylaştı.

Özhaseki, açıklamasının devamında “Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa’da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni” ifadelerini kullandı. DHA

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