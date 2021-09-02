AKP’den mülteci açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur" ifadelerini kullandı. Afganistan'daki tahliyelerle ilgili de Çelik, "16 Ağustos’tan itibaren 7 seferde bin 409 vatandaşımız Afganistan’dan tahliyesi gerçekleştirildi" dedi.

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Mülteci konusuyla ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye’nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur” ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki tahliyelerle ilgili de Çelik, “16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde bin 409 vatandaşımız Afganistan'dan tahliyesi gerçekleştirildi” dedi.

TALİBAN’LA GÖRÜŞMELER

Afganistan’da yönetime geçen Taliban’la ilgili de Çelik şunları söyledi;

*Afganistan’daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 7 seferde bin 409 vatandaşımız tahliye edilmişti. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.

*TSK 6 yıl havalimanının güvenliğini sağladı. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor.

*Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Çelik, “Cumhur İttifakı'nın dar veya daraltılmış bölgeden birisine karar vereceği yönünde bilgi doğru değil. Çalışma olgunlaşana kadar bu şekildeki hiçbir haberi teyit etmiyoruz” şeklinde konuştu.