AKP’den ‘parlamenter sistem’ açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Muhalefet partilerinin, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

* Muhalefet, parlamenter sistemi ‘iyi’ ve ‘güçlü’ diye yutturmaya çalışıyor. Millet için değil kendileri için, parlamenter sistemi yürürlüğe koymak üzere harekete geçtikleri görülüyor.

* Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar.

* Millet iradesinin üstünde vesayet odaklarının rol çalmasına kapı aralamak istiyorlar. Ancak milletimizi kandıramayacaklar, aldatamayacaklar. Parlamenter sistemin bütün zayıf ve kötü yönlerini yaşamış, aylık enflasyonların, günlük, gecelik faizlerin, milletimizin belini büktüğü bir süreci hep beraber hatırlıyoruz.

* ‘Parlamenter sistemi getireceğiz’ diyenlerin geçmişte yaptıklarına bakınız. Bol keseden sözler vaat eden Sayın Kılıçdaroğlu; belediye seçimlerinden önce ‘Hiçbir belediyede işçi kardeşlerimizin işine son verilmeyecek’ diye namus sözü veren siz değil miydiniz? DHA