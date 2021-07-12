AKP’den Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta Genel Kurulda ele alınacak yasal düzenlemelere ilişkin bilgi veren Turan, şunları söyledi:

* Bu hafta; Turizm Teşvik Kanun Teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Turizm, ülkelerin gelişmesine katkı sunan çok büyük imkan. Sorunları çözmek istiyoruz. Bizler de salgından dolayı zor günler geçirdik.

* Turizm sektörünün bu zor dönemi atlatması için çaba sarf ediyoruz. Lüks kampçılığın yasal alt yapısının oluşturulması, yetki karmaşasının giderilmesi, bürokratik işlemlerinin azaltılması gibi çok farklı sayıda turizmi ilgilendiren maddeleri içeriyor.

“OHAL ASLA DEVAM ETMİYOR”

Turan, ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifin komisyon görüşmelerinin başladığını, düzenlemenin bu hafta yasalaşacağını kaydetti.

Teklifteki bir maddenin OHAL hükümlerinin devam etmesini içerdiği iddialarıyla ilgili Turan, şunları söyledi:

* Öncelikle OHAL asla devam etmiyor. OHAL’in usulü, içeriği bambaşka. OHAL’i biz kaldırdık. Bölgesel OHAL uygulaması vardı AK Parti yıllarından öncesinde.

* Tam 46 kez uzatılan OHAL uygulamasını kaldırdık. Fakat önümüzde 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi oldu. Bu izleri silmek hepimizin görevi. Bu bizim zorunluluğumuz, görevimiz.

“BU ADIMLAR GEREKLİ”

Yapılan eleştirileri doğru bulmadığını kaydeden Bülent Turan, şu ifadeleri kullandı:

* OHAL olmasaydı FETÖ ile diğer terör örgütleri ile mücadelede zaaf olur muydu? MİT Kanunu gibi birçok özellikli kanunu bu yüzden yasalaştırdık. AK Parti olarak, her zaman haktan, hukuktan, adaletten yana olmak istedik.

* Olağanüstü değil, olağan tercih ettik. Olağanüstü değil, olağan süreçleri tercih ettik. FETÖ’yle mücadele dışında hiçbir zaman OHAL tarzı bir teklifimiz olmadı bugüne kadar. O günden bugüne devletimizin tüm kurumlarıyla bu hain terör örgütünün yok olması için bu örgüte karşı çok ciddi mücadeleler verdik.

* Bizler de isterdik ki; bu teklifte zaruri olarak hayata geçen hükümler olmasın. Ancak karşımızda neredeyse 50 yıllık örnek var. Yeniden yapılanmasına imkan verilmemesi için bu adımlar gerekir.

“DERDİMİZ HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAK DEĞİL”

FETÖ ile mücadelede tehdidin henüz geçmediğine dikkat çeken Bülent Turan, şunları belirtti:

* Ancak; teknik olarak OHAL 2018’de kalktı. Kurumlarımızın ihtiyacı üzerine bu düzenlemeler gözden geçirildi. Daha bu sabah FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik 47 ilde operasyon yapıldı. Bu keyfi değil, zaruri bir uygulama.

* Olağan hal ile bu işi çözeceksek çok daha iddialı üzerine gitmek durumundayız. Tüm kurumlarımızın FETÖ ile mücadelede adımlar atması, haktan hukuktan kopmadan gerekli adımları atması bizim talebimiz.

* Son kez olmasını umut ettiğimiz bu maddeleri Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Biz bir daha 15 Temmuz’u yaşamak istemiyoruz. Derdimiz hukukun dışına çıkmak değil, hukuk içinde çözmek.

SÜLEYMAN SOYLU VE DEVLET BAHÇELİ SORUSUNA YANIT

‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınmamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin etkisinin olduğu’ sorusu üzerine Turan, şu yanıtı verdi:

* Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok sorunu aşabilmiş partiyiz. 20 yıl boyunca milleti ile omuz omuza yürüyen başka parti olmadı şimdiye kadar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ithamları bugünün konusu değil.

* Sayın Kılıçdaroğlu 11 yıldan beri; ‘Sayın Erdoğan gidiyor, AK Parti bitiyor’ diyor. İlk defa duymuyoruz. Her seçimde CHP 25, 25, 25. Hangi iddia varsa, yargı sürecinin açık olduğunu, hatalı olan bensem ben, kimse kim gereğinin yapılması gerektiğini ifade ediyorum.

* Çok büyük oylar alıyoruz, yanlış yapanımız olabilir, hepsiyle ilgili hem yargı hem parti gereğini yaptı, yapacak. Bir çete iddiasıyla ne bakanımızı bu konuda üzeriz, ihmal ederiz, ne partimizi ihmal ederiz.

* Bu ağızla, bu sokak ağzı sığ tarzla bu işe yaklaşmayız. Kaldı ki MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Biz koalisyon değil, ittifak ortağıyız. DHA