AKP’den TÜSİAD’a yanıt: Sicili malum…

AKP'den TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına geri dönülmeli" açıklamasına sert tepki. AKP Grup Başkanvekili Turan "Kılıçdaroğlu’nun ibretlik görüşmesinden sonra, sicili malum TÜSİAD açıklama yapıyor. Dün Türkiye’yi büyükelçilere şikayet eden Kılıçdaroğlu, bugün benzer bir mantıkla soluğu TÜSİAD’ın yanında alıyor" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi. TÜSİAD'ın “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına geri dönülmeli” açıklamasıyla ilgili konuştu:

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

– Cumhurbaşkanımız, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağı müjdesini vermişti. Asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmemek için gereken adımları atmaya devam ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız.

– Burada iktidar kadar muhalefete de sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluklar düşüyor. Kılıçdaroğlu'nun ibretlik görüşmesinden sonra, sicili malum TÜSİAD açıklama yapıyor. Dün Türkiye'yi büyükelçilere şikayet eden Kılıçdaroğlu, bugün benzer bir mantıkla soluğu TÜSİAD'ın yanında alıyor.

TÜRKİYE NE YAPTIĞINI BİLEN BİR ÜLKE

– Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu arayışları, tamamen siyaset üretememesinin bir sonucudur. İş dünyasının fikirleri, önerileri, elbette bizim için kıymetli. Ancak Türkiye, ne yaptığını bilen bir ülke. ‘Denenmekte olan ekonomi programları' gibi ifadelerini doğru bulmuyoruz. Bu, ihracatta son 12 ayda yakalanan 221 milyar dolar seviyelerindeki başarılara da haksızlık. Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz.

– Kimse Kılıçdaroğlu'nun ipiyle kuyuya inmesin. Göreceksiniz, bu süreci de aşacağız. Paradan para kazanan, zengini daha da zengin yapan bir sistem, birilerinin işine gelebilir ama üreten, ihracatını ve istihdamını artıran bir ülke yarınlarımızı daha güçlü kılacak.

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