AKP’den yeni teklifte ‘OHAL’ revizyonu

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Meclis gündemine ilişkin bilgilendirme yaptı. Turan, Genel Kurul’da görüşmeleri süren ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin yerine bugün ekonomik düzenlemeler içeren 25 maddelik torba kanun teklifini görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.

Turan, muhalefetin ve kamuoyunun önerilerini dikkate alarak, 25 maddelik torba yasa teklifinin bazı maddelerini değiştireceklerini kaydetti. Bülent Turan, teklifin içinde OHAL ile ilgili 3 madde olduğunu hatırlatarak, “Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde bölgesel olan OHAL’i kaldıran bir partiyiz. Biz aynı şekilde hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadele kapsamında Meclis’in de büyük çoğunluğunun verdiği destekle 2018’de OHAL’i kaldırmış bir partiyiz” dedi.

Kamuoyundan gelen bazı çekinceleri dikkate aldıklarını ve yeniden değerlendirme yaptıklarını belirten Bülent Turan, “Terörle mücadele kapsamında 3 yıl olan gözaltı süresini revize ederek 1 yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracı ile ilgili 3 yıl olan teklifimizi de yine 1 yıla indiriyoruz. Bu adımı önemsiyorum. Haftanın başından beri muhalefet partileri, ‘AK Parti seçime OHAL’le gitmek istiyor, AK Parti OHAL’i sevdi, AK Parti OHAL’i sindirmek için OHAL’i seçimde kullanacak’ dedi. Artık bizi anlayın. Biz OHAL’i istemiyoruz ama Türkiye gerçekleri var. Türkiye’nin önünde hain FETÖ terör örgütü var. Sorunları var. Muhalefetin anlamsız yaklaşımını da ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

‘EKSİK VARSA DÜZELTİRİZ’

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Turan, ‘çift maaş’ tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

– Herkesin bir maaşı olması esası kuraldır. Kanunla ilgili düzenlemeyi AK Partili yıllarda bizler yaptık. Şu an kamuoyunda zaman zaman çok ağır ithamlarla ’10 maaş aldı 20 maaş aldı’ tarzı ifadelerin doğru olmadığını söylemek isterim. Yanlış hatırlamıyorsam 2 maaştan fazla alma hakkı yok. O çok sayıda insan, çok özel kurumlarda, çok özel görevlerde olan insanlarımız da var. Bir kişinin bulunduğu pozisyonla ilgili birden fazla yerde görev alması birden fazla maaş anlamına gelmez.

– 2’den fazla maaş almak yok diye biliyorum. Biz bunu kamuoyunda olan rahatsızlıkla birlikte değerlendirdik, çalıştık. Ortaya çıkan tabloda bir eksik varsa düzeltiriz ama bendeki bilgi kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönündedir. 10 maaşlı 20 maaşlı kimse yok. Varsa da bunu düzeltmek durumundayız. Maaşların kendi yaptığı göreve göre çok olması az olması başka konu, özel sektörle bazı özellikli kurumların kıyaslanması başka konu ama prensip olarak biz de kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyen bir maaş rejimi olmasını doğru buluruz. (DHA)