AKP’li Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre ikinci kez aday olabileceğinin altını çizdi.

“ŞAİBE OLUŞTURMA PEŞİNDELER”

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

“‘Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı?’ tartışmasını başlatarak, bir şaibe oluşturma peşindeler. Bu tarz açıklamalar yapılarak milletimizin kafası karıştırılmak isteniyor. 2017 Nisanı’ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017’den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir.” DHA