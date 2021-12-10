AKP’li başkan artan maliyetlere sitem etti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin AKP'li Başkanı Burhanettin Çoban artan sıcak asfalt maliyetlerine sitem etti.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantılarının 4'ncü birleşimi AKP''li Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Yalvaç ilçesini Afyonkarahisar'a bağlayan 9 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kapanması talebi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Burhanettin Çoban, sıcak asfalt maliyetlerinin artan döviz kuru ve petrol fiyatları nedeniyle bir yılda 6 misli arttığını ifade ederek, sıcak asfalt işleminin zor olduğuna dikkat çekti.

“BİR TON SICAK ASFALTIN MALİYETİ 6 BİN 250 TL”

Bir ton sıcak asfalt fiyatının 1 Aralık tarihi itibariyle 6 bin 250 liraya yükseldiğini söyleyen Burhanettin Çoban, “2020 Nisan'da Çay ilçesine asfalt yapıldı. O an asfaltın tonu 950 liraydı. 6 misli artış var. 1 kilometrelik yol 800 bin liraya mal oluyor. 9 kilometreyi 800 ile çarptığımda 7.2 milyon lira sadece buraya gidiyor. Sıcak asfalt maliyetleri ciddi oranda arttı. Bakarsanız petrol fiyatları düşer. Sadece dövizden kaynaklanmıyor. Hem petrol düşer hem döviz yerine gelir maliyetler daha uygun olur” dedi.

“BU FİYATLARLA SICAK ASFALT ATILMASI ÇOK ZOR”

Güncel sıcak asfalt maliyetleriyle İl Özel İdarelerinin sıcak asfalt atmasının zor olduğunu aktaran Çoban, “Tüpraş öyle bir şey ki, parayı yatırıp asfaltı depodan çekmeniz lazım. Kendi deponuza aktarmanız lazım. Depoların kapasiteleri belli. İl özel idaresinin 4 şantiyesinin asfalt depolarında, şantiye 30 gün çalışsa bu 30 günü depolayacak yer yok. Yeni depo yapılamaz mı? Depo maliyetleri de ortada, parayı oraya bağlamak çok akıllıca bir şey değil. Sadece Çay'ın 9 kilometrelik yol talebi bile 7.2 Milyon TL. İnşallah dediğim gibi hem döviz hem petrol geriye gelir. Bu maliyetlerle hiç bir İl Özel İdareleri sıcak asfaltı çok zor atar” ifadelerini kullandı.

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