AKP’li başkan danışmanının ‘sorumlu müdür’ olduğu şirkete binlerce lira ödendi

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'na göre; “AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın ‘Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirkete, 4 ayda toplam 141.600 TL ödeme yapılmış” dedi.

“İBRETLİK HORTUMU’ BULDUK”

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Selçuk Türkoğlu, “Giderek daha da sıkıntılı günlere sürüklenen ülkemizdeki ‘yönetilememe' sorunundan, ne yazık ki Bursa’mız da nasibini fazlasıyla alıyor. Gün geçmiyor ki, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önümüze şok edici bilgi, belge ya da şaibeli iddialar gelmesin. İşte şimdi de Büyükşehir'den SİNERJİ Ltd. adlı şirkete döşenen adeta ‘ibretlik hortumu' bulduk ve onu buradan Bursa ve tüm ülke kamuoyuna açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

“CİNALİ'NİN HORTUMU SİNERJİ'YE AKIYOR!”

Selçuk Türkoğlu, “Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Bütçesi Denetim Raporu'na göre; Hortumun bir ucunu, biz diyelim Alinur Aktaş, siz deyin ‘Cinali' tutuyor, diğer ucunu da SİNERJİ Ltd. adlı şirketin Sorumlu Müdürü Ferhat Murat tutuyor. ‘Cinali' hortumun bir ucundan binlerce TL civarında parayı salıyor, öte yanda aportta bekleyen Danışman Ferhat Murat’da adeta plonjon yaparak karşıdan kapıyor” şeklinde konuştu.

“4 AYDA 141 BİN TL ÖDEME YAPILMIŞ”

“Bunları biz değil Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Resmi Denetim Raporu söylüyor” diyen İYİ Partili Türkoğlu şunları söyledi:

* Ey benim hayat derdine düşmüş fedakar vatandaşım. Bu ne cüretkar, bu ne etik dışı ticari bir anlaşmadır? Bir Büyükşehir Belediye Başkanının; maaşını belediyeden ödettiği resmî danışmanının sorumlu müdür olarak doğrudan bağlantısı olduğu bir şirkete, her ay düzenli olarak paralar ödettiği nerede görülmüş?

* Umarız iddialar doğru çıkmaz diyorduk, maalesef konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'nda hazin tespitlerle ve tüm çıplaklığı ile gözlerimizin önüne serildi.

* Meclis onaylı raporu incelediğimizde gördük ki, Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın ‘Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirkete; 4.5.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 4.6.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 29.9.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 17.12.2020 tarihinde 34 bin 500 TL olmak üzere toplam 141 bin 600 TL ödeme yapılmış. Hortumun büyüğü küçüğü olmaz; sen kimin parasını kime aktarıyorsun Ey Alinur Aktaş.

“BU OLAYIN BAKAN RUHSAR PEKCAN SKANDALINDAN NE FARKI VAR?”

Alinur Aktaş’a “Senin yaptığın bu işin; eşinin şirketinden bakanlığa milyonlarca liralık dezenfektan alımı yapan… Aynı şekilde; yine kamu adına sorumluluğunu taşıdığı bakanlığı, resmi danışmanının şirketiyle milyonlarca liralık ticari işlere alet eden… İşte bütün bu sebeplerle de görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı etik dışı işten ne farkı var?” diye soran Selçuk Türkğoğlu, başkan Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın, SİNERJİ adlı şirketin uzun süre ortaklığını da yaptığını söyledi.

“DAHA BAŞKA HANGİ ÖDEMELERİ YAPTIN!”

Selçuk Türkoğlu, “Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, hiç de öyle yenilir yutulur gibi olmayan bu yeni skandal karşısında, şimdi buradan Sn. Başkan Alinur Aktaş'a kamuoyu önünde, vatandaşın hakkını hukukunu savunma sorumluluğumuz adına şu soruları soruyoruz:

*Yukarıda açıkladığımız 141.600 TL SİNERJİ adlı şirkete sadece 2020 yılında verilen rakamdı. Resmî Danışmanının doğrudan ticari bir parçası olduğu ortaya çıkan bu firmaya, göreve atandığından bu yana, yani yaklaşık 4 yıldır, Büyükşehir kasasından bugüne kadar, daha başka toplam kaç yüz bin veya kaç milyon TL ödeme yaptırdın?

* Danışman Ferhat Murat'a bugüne kadar ödenen toplam maaş ne kadardır ve her ay düzenli olarak ödenen bu danışmanlık ücretinden başka, iler tutar yanı olmayan hangi işleri, toplam kaç TL'lik ödeme karşılığında, ilave olarak SİNERJİ aracılığı ile yaptırdın? Özellikle de, Kültür A.Ş. Başta olmak üzere Belediye iştiraki diğer şirketlerden SİNERJİ'ye hangi işler için kaç TL ödendi.

* Bütün bunlar için Büyükşehir kasasından ya da Belediye iştiraklerinin kasasından, Bursalıların ayrıca kaç milyon TL'si buhar olup uçtu? Danışmanının, nüfuzunu kullanarak, SİNERJİ adlı şirkete ayrıca ilçe belediyelerinden ya da belediye iştiraklerinden aldığı kaymaklı işler de var mı?

* Bu skandal haber duyulup hortum patladıktan sonra, bu etik dışı icraatını onur gurur meselesi yaparak istifa etmeyi düşünecek misin?

* Yoksa hemen bir yedek hortum daha bulup, aynı etik dışılığa devam ederek, Bakan Ruhsar Pekcen gibi görevden alınmayı mı bekleyeceksin?

* Harbiden ve hasseten merak ediyoruz. Bursalıların her kör kuruşunun hesabını sorma adına, acele cevap bekleriz.