AKP’li Başkan, Danıştay’ın kentsel dönüşümle ilgili kararını beğenmedi

Danıştay, Afyon'da "riskli" denilerek halkın karşı iradesine rağmen başlatılmak istenen kentsel dönüşümü "riskli olduğunu gösterir kanıt yok" diyerek durdurdu. AKP'li Belediye Başkanı "Vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi ve TOKİ tarafından Mısri Mahallesi-İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni kapsamında kent merkezindeki 7 mahalledeki yapılarla ilgili eski ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Ancak mahallelerde yaşayan vatandaşlar ev ve arsalarına değerinden düşük bedel ödendiği gerekçesi ile konuyu yargıya taşıdı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Danıştay 6. Dairesi ise vatandaşı haklı bularak yürütmeyi durdurdu. Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği, söz konusu alana ilişkin detaylı zemin etüdü verisi ve buna bağlı olarak su taşkını konusunda yeterli veri bulunmadığı hususları dikkate alındığında dava konusu alanın riskli alan ilan edilmesi için kanunun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü koşulların detaylı bir teknik rapor ile oluşturulmadığı sonucuna ulaşılmıştır”

Öte yandan, kararın itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile alındığı da vurgulandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, kentte katıldığı yerel bir televizyon kanalında Danıştay'ın aldığı kararı değerlendirdi.

Kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceklerini söyleyen AKP'li Başkan, “Hemşehrilerimizle bu konu hakkında yeniden bir araya gelip son kararı vereceğiz. Önce davayı kimin hangi gerekçelerle açtığının iyi incelenmesi gerekiyor. Danıştay'daki arkadaşlarımızla, hukukçularımızla görüşeceğiz. Nedir, ne değildir anlayacağız. Devletin böyle münferiden uygulama hakkı var. Vatandaşını güvence altına almaya hakkı var. Ama her türlü afeti ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Peru'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Yüz milyonlarca yıl önce yanardağ olan Hasan Dağı'nda buharların çıkmaya başladığı, yanardağın harekete geçtiği haberlerde gösteriliyor. Yarın ne olacağımız belli değil” dedi.

“HAK HUKUK BİLMİYORSUNUZ”

AKP'li başkanın açıklamalarına ise CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi. “Hak hukuk adalet nedir bilmiyorsunuz?” diyen Köksal, “Siz de Allah korkusu da mı yok? Teknik rapor bile almadan risk durumuna bakmaksızın yangından mal kaçırır gibi Mısri Mahallesi'ni kentsel dönüşüme sokmaya kalktınız. Dediniz ki ‘bunlar fakir gariban insanlar veririz 3 kuruş üstünü de yüz binlerce lira borçlandırırız nasılsa ödeyemeyecekler mallarına çökeriz'. Her zamanki rant politikanıza Afyonkarahisar'ın kalbi olan mahalleleri kurban etmeye kalktınız.” şeklinde konuştu.

“KEPÇELERİN ÖNÜNDE BENİ BULACAKSINIZ”

Yargı kararına mahallelinin rızası olmadan kentsel dönüşüm yapılması halinde kepçelerin önünde duracağını söyleyen Köksal, “Mahalleli karşı çıktı bizler destek verdik. Köşeye sıkışınca dediniz ki çoğunluk istemezse vazgeçeriz. Mahalleli dilekçeleri ‘hayır' diye yağdırdı görmezden geldiniz. Dernek kurdu tanımadınız. Yargıya gittiler haklarını aradılar. Yargı proje için yürütmenin durdurulmasına karar verdi siz hala dediğim dedik diye başınızı kuma gömmekten vazgeçmediniz. Daha önce söyledim. Tekrar söylüyorum Mahallelinin rızasını almadan onların istediği şekilde yapmadan kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsanız kepçelerinizin önünde beni bulacaksınız. Karınca gibi o insanları ezmenize izin vermeyeceğiz. Karıncanın kardeşi var. Karıncanın Allah'ı var.”

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