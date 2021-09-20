AKP’li başkan fabrikasına özel yol yaptı

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nin AKP’li Başkanı ve önceki dönem aynı partinin milletvekili olan Mehmet Sarı, D-400 Karayolu’ndan fabrikasının önünden geçen, aydınlatması da yapılan bir yol açtı.

Ahmet KAYA

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2002-2015 yılları arasında 3 dönem AKP Gaziantep Milletvekilliği yapan ve 31 Aralık 2019 tarihinde aynı partiden Nizip Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Öz Sarı Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama Limited Şirketi adına faaliyet gösteren Tiryaki Agro'nun fabrikalarını, Gaziantep-Şanlıurfa ulaşımını sağlayan D-400 Karayolu'na bağlayan bir yol açtı.

Birkaç ay önce açılan, yaklaşık 100 metre uzunluktaki çift şeritli yol, Sarı'nın fabrikalarının ana girişinin bulunduğu, daha önce bölgenin ulaşımını sağlayan yol ile birleştirildi.

Ancak, aydınlatmalı, kişiye özel yol yapımı bununla sınırlı kalmadı. Bu yolun devamında ise Mehmet Sarı'nın fabrikasının bitiminden sağa doğru yeni bir yol daha açıldı.

Bu yol ile de Sarı'nın fabrikasının karşısında bulunan bakliyat kurutma alanı olarak kullanılan alan arasındaki bağlantı da sağlandı.

Yolun sonunda ise tekrar sağa dönen ve Sarı'nın zeytinliğinin bulunduğu arsanın üstünden açılan bir yol da, ilk yol ile birleşti. Böylelikle, Sarı'nın fabrikaları ‘4 cepheli' olmuş oldu.

23 YILDIR NEDEN AÇILMADI?

Yıllardan beri hizmet veren ve D-400 Karayolu'ndan şuan açılan yola paralel olan iki giriş yolu bulunmasına karşı, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın fabrikasının önünden geçen yolun açılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yapılan yolun, D-400'ünüzerindeki Karkamış Yol Ayrımı'nın hemen karşısında olmasına da dikkat çeken vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

* Belediye yetkilileri gelen tepkiler üzerine, bu yolun imar düzenlemesinin 1998'e ait olduğunu söylüyorlar.

* Madem öyleydi bundan önce iki dönem AKP'li Belediye Başkanı görev yapmasına rağmen, 23 yıldır neden açılmadı?

* Sırf bu yol açılsın diye, hem başkanın, hem başka vatandaşların yüzlerce zeytin ağacı kesildi. Düzenleme nedeniyle bir petrol istasyonu için yıkım kararı verildi.

* Düzenlemeye itiraz eden bir fıstık imalathanesi sahibi ile belediye mahkemelik duruma geldi.

* Nizip'in birçok ana caddesi karanlıktayken, başkanın fabrikasının çevresi aydınlatma direkleriyle donatıldı ve gece boyu ışıkları yanıyor. Başkan yoldan iki düğün salonu ile Briketçiler Sitesi ve bir halat imalathanesinin de yararlandığını söylüyor.

* Bu iş yerlerinin ulaşımı zaten asfalt bir yoldan sağlanıyor ve yapılan yeni yolla ilgileri yok. Zaten buraya gelenler sanayi ve D-400'e paralel diğer giriş yolunu kullanıyor. Yapılan keyfi, kişiye özel bir uygulamadır.

20 AKP, 1, MHP ve 10 İYİ Partili üyesi bulunan 31 üyeli Nizip Belediye Meclisi'nde konunun geçtiğimiz haftalarda gündeme geldiği ve muhalefete mensup meclis üyelerinin Başkan Sarı'yı kişiye özel hizmet yapmakla sert bir şekilde eleştirdikleri öğrenilirken, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise mevcut ihtiyacı gören bir yol varken fabrikasının önünden geçen yol yapmasıyla ilgili eleştirilere, “Bu yoldan iki düğün salonu ile halat imalatçısı da yararlanıyor. Yıllar önce planlanmış ama yapılmamış. Ben de yaptım” dedi. Sarı, ilçenin birçok ana cadde ve sokağının aydınlatması yokken, kendi fabrikasının çevresinde aydınlatma direklerleri kurulup geceleri çevre aydınlatması yapılmasıyla ilgili eleştirilere ise, “Zaten lambalar yanmıyor” şeklinde yanıt verdi.