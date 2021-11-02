AKP’li başkan, İmamoğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında konuşan belediye başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret talebine yanıt vermeme gerekçesini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı ilk birleşimi belediye başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce söz alan CHP belediye Meclis Üyesi Cafer Yeşil, geçtiğimiz ay Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na randevu talep etmesine randevu talebine neden cevap verilmediğini sordu.

AKP'li Şerifoğulları ise, deprem sürecinden sonra CHP'lilerin yapılanları görmezden gelip yok saydıklarını kaydetti.

AKP'Lİ ŞERİFOĞULLARI: CHP’LİLER YAPILANLARI GÖRMEZDEN GELDİ

CHP'li belediyelerin kentte okul yapma taleplerinin AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut tarafından ortaya atıldığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir belediyelerinin kentimizde okul yapılmasıyla alakalı teklif milletvekilimiz Metin Bulut beyden çıktı. Teklifin yapılması nedeni de takip etmişsinizdir süreci.

* CHP'li 30 milletvekili şehrimizi ziyaret ettiğinde ve depremin üzerinden de bir yıl geçmiş olmasına rağmen ancak gelebildikleri süreçte yapılanları görmezden gelme, 24 bin konutu yok sayma gibi bir tavırla karşı karşıya kaldı. Bir sene sonra şehrimize ancak gelebildiniz.

* Geldikten sonra da konuşmalarınız şehrin menfaatine değil de hep karalayıcı hep kötümser ve yapılanları bir şekilde bir tutum sergiledikleri için Metin bey de ‘keşke bu konuşmalar yapılmasa yapılanlar takdir edilse ve bununla birlikte CHP'li belediyelerin şehrimize bir okul yapma sözü verip öyle gitmelerini arzulardık' sözüne istinaden ilimizin milletvekili Gürsel Erol'da ‘Metin bey doğru söylemiştir, biz bunu düşünemedik hemen çalışmalarımıza başlıyoruz' diyerek süreç başladı. Bu süreçle birlikte okulun imza töreni yapıldı.

“ŞOV YAPILMA İHTİMALİNDEN ÖYLE BİR KARAR ALDIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu yatırımını şova dönüştürmesinden dolayı randevu talebine cevap verilmediğini belirten AKP'li Şerifoğulları, şu ifadeleri kullandı:

* Bu anlamda şehrin belediye başkanı olarak tüm siyasi görüşlere sahip herkesin belediye başkanıyım. Ben çalışmalarımda da bunu yansıttığımı çok net bir şekilde ifade ediyorum.

* Ben hiçbir bölgeyi, şahsı bir ayrım yapmadan şehrimizin her noktasına en güzel hizmeti götürebilmenin gayreti içerisindeyiz.

* Bizim şehrimize okul kazandırdılar teşekkür ederiz. Ama kamu yatırımlarıyla yapılan çalışmaların şova dönüştürülmesi ve bu şovun bizim üzerimizden yapılma ihtimaline binaen biz o gün öyle bir karar aldık.