AKP’li başkan, İYİ Partili meclis üyesine tehdit edip, su bardağı fırlattı

Samsun Kavak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, meclis toplantısında bir gündem maddesine karşı çıkan İYİ Partili üyelere hakaret ve tehdit ederek su bardağı fırlattı.

İsmail AKDUMAN

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Kavak Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 1. oturumunda açılış haricinde bulunan 5 gündem maddesinin oylaması yapıldı.

3 madde oy birliği ile,, bir madde İYİ Partili üyelerin red oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Son gündem maddesi olan belediyeye ait şirketin yetki devrenin bir belediye personeline devredilmesi görüşmeleri sırasında olay çıkan olayda ise Belediye Başkanı, İYİ Partili üyelere su bardağı attı.

NEDEN DEVREDİLDİĞİ SORULDU… MECLİS KARIŞTI

İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet İçli, şirketin sürekli zarar ettiğini ve iflas etme noktasına geldiğini belirterek, neden belediye de bir personele devredilmek istendiğini sordu.

Başkan Sarıcaoğlu’da şirketin devreni müfettişlerin istediğini söyleyince, İçli müfettiş raporlarını görmek istediklerini dile getirdi.

Bunu üzerine sinirlenen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Sen her zaman böyle yapıyorsun” diyerek İçli’yi tehdit edip hakarette bulunarak önünde bulunan su bardağını Ahmet İçli’ye fırlattı. Bardak kimseye isabet etmedi.

Ancak meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Yapılan oylamada ise şirketin devri, 6 red oyuna karşılık 9 AKP’li üyenin evet oyu ile kabul edildi.

“TEPEDEKİ YÖNETİCİLERİN RUH HALİNDEN ETKİLENİYOR”

Belediye Meclisinde yaşanan bu olayı üzerine açıklama yapan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, şöyle konuştu:

* Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, meclis üyemizin haklı sorusu ve önerisine cevap veremeyince çözümü tehdit de ve şiddette aramıştır.

* Belediye meclisi kavga arenası değil şehrin sorunlarına çözüm üretmesi gereken saygın yerlerdir.

* Sayın Sarıcaoğlu, meclis üyemiz Ahmet İçli'nin Belediyenin zarar eden ve iflas noktasına gelen iştiraki ile ilgili yetki devri konusundaki sorusuna cevap vermek yerine kendisini önce tehdit etmiş, ardından da su bardağını fırlatmıştır.

* Tepedeki yöneticilerinin ruh halinden esinlenip benzer hadsizliği yapan Sarıcaoğlu’nun hareketi üzücüdür.

* Meclis üyesine bardak fırlatan bu tepeden bakan anlayış elbet günü geldiğinde o makamları terk edecek.

* Ama maalesef bu kültürün yıkıcı izleri kolay silinmeyecektir. Yeter artık basiretsiz yönetimlerinizden bıktık ama pişkinliğinizden daha fazla bıktık.

* Bu toplum İyi niyetli, sabırlı hoşgörülü yöneticileri başında görmek istiyor. Artık kötü düşüncelerinizden arınıp iyi insanlara kulak verin ve haddinizi bilin.