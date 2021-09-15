AKP’li başkan kızına özel ilan açıp, işe aldırdı

İYİ Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanı Cengiz Oral, AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un kızı Tuğba Bozkurt’u özel ilanla kendisinin de mütevelli heyeti üyesi olduğu Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na işe aldırdığını söyledi.

Müslüm EVCİ

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KPSS puanıyla 2 kişi alımının yapılacağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda AKP'li Belediye Başkanı Bozkurt’un kızının KPSS puanının diğer adaylardan düşük olması üzerine özel bir formülle işe alım ilanını ikiye böldüğünü ifade eden İYİ Partili Cengiz Oral şunları söyledi:

* Türkiye'de bir ilçenin belediye başkanını düşünün ve bu başkan kızını işe sokmak istediğini düşünün.

* Tahmin edin bakalım nereye işe sokabilir? Memur etmek istese KPSS'den merkezi atama zor ve daha kolay ataması yapılabilen ve ilanı istedikleri gibi ayarlayabildikleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını gözüne kestiriyor.

* Kaymakamlığa bağlı ve özel şartları esnetilebilen vakıfların aynı zamanda işvereni mütevelli heyeti üyeleri oluyor.

* Şimdi bir de bu mütevelli heyeti üyelerinin birisinin belediye başkanı olduğunu düşünün. İş ne kadar da kolaylaşıyor.

* Sadece ilanı kızının aldığı KPSS puanı etrafında toparlamaya kalıyor. İki boş kadrosu olan vakfa iki kişi alacaklarken akıllarına ilanı ikiye bölerek belediye başkanının kızının mülakata kalabileceği şekliyle hazırlamak geliyor. Ve ilan bu şekliyle yayınlanıyor.

“BELEDİYE BAŞKANININ KIZI MÜLAKATTAN DA GEÇİYOR”

AKP'li başkanının kızının mülakattan da geçerek işe alındığını söyleyen Cengiz Oral, “İkiye bölünen ilanın ardından mülakatta belediye başkanının kızı geçiyor ve işe alınıyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Belediye Başkanının kızının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilan ikiye bölünerek mülakata bırakıldı mı ve işe baştan beri torpille mi girdi sorusunu kendime sormadan edemiyorum” şeklinde konuştu.

“SONUÇLAR KAYMAKAMLIĞIN RESMİ SİTESİNDE DE YAYINLANDI”

Sınav sonuçlarının Şuhut İlçe Kaymakamlığı sitesinden de yayınlandığını ve daha sonra kaldırıldığını ifade eden Oral, “İlan metinlerini incelediğimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi bölümlerin olduğu 1 nolu ilan için KPSS puanı nispeten yüksek olan sözel ağırlıklı bölümler yazılmış ve Şuhut Belediye Başkanının kızının olduğu 2 nolu gruba ise İktisadi ve İdari bilimler bölümlerinin ağırlıklı olduğu nispeten KPSS puanı az olan bölümler yazılmış. Devamında Ekim ayında yine Kaymakamlığın internet sitesindeki mülakat listesine bakınca mülakata katılacak 1. Grubun puanları sırasıyla 87,43 – 85,45- 83,92- 83,65-81,57 ‘dir. Bu ilanlardan belediye başkanının kızının grubu ise sırasıyla 85,11 – 82,75 – 80,56 – 74,18 – 73,88 ‘dir. Belediye başkanının kızının puanı 80,56” ifadelerini kullandı.

“KIZININ ALDIĞI MAAŞ HELAL Mİ?”

AKP'li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a ‘Kızının aldığı maaş helal mi?' diye soran Oral, “Kızını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına neden bölünmüş bir ilanla işe aldın? Aldırdın değil bak neden aldın? Mütevelli Heyeti üyesi olarak etik olmayan, hakka adalete sığmayacak şekilde ilanı kızına göre ayarlayıp bölünmüş ilanla işe alınan kızının aldığı maaşlar helal mi değil mi?” siteminde bulundu.