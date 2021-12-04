AKP’li başkan konuştu, kayyumlara soruşturma açıldı

Tunceli'nin AKP'li Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, SÖZCÜ'ye verdiği röportajında dile getirdiği, ilçeye atanan ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesinde kayyum olarak görevlendirilen kaymakamların görev sürelerince usulsüzlükler yaptıklarını iddia etmişti. AKP’li belediye başkanının iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Akpazar Belde Belediyesinde kayyum olarak görev yapan Kenan Aktaş ile Muhammed Şahin hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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SÖZCÜ’nün “AKP’li belediye başkanından kayyumlar hakkında usulsüzlük iddiaları” başlıklı haberi sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından Akpazar Belde Belediyesinde kayyum olarak görev yapan Kenan Aktaş ile Muhammed Şahin hakkında soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli'nin de mülkiye müfettişleri tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKAN: AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM

CHP Tunceli il başkanı Ali Mustafa Çelik, “Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli'nin böyle bir olayı kamuoyuna açıklamasını olumlu bir davranış olarak görüyorum. Ak Parti'den tabiki beklenmeyecek bir davranış bu. Çünkü kol kırılır yel içinde kalır misali bu gibi olayları ifade etmekten kaçınırlar. Belediye başkanı Sayın Murat Becerikli bu konuyu gündeme getirmesi ve usulsüzlükleri kamuoyuna ifade etmesinden dolayı kendisini kutluyorum. Bu iddiaların üzerine gidilip araştırmalıdır bizde bu işin takipçisi olacağız. Zaten iddialarla ilgili milletvekilimiz Polat Şaroğlu'nun da meclise soru önergesi vermişti” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Tunceli’nin AKP’li Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, ilçeye kaymakam olarak atanan ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesine kayyum olarak görevlendirilen kaymakamların görev sürelerince usulsüzlükler yaptığını iddia etti. AKP’li başkan Becerikli, ilçeye kaymakam ve belde belediye başkan vekili olarak atanan Kenan Aktaş’ın görevlendirme ya da izin yazısı almadan resmi makam aracıyla şehir dışına çıkıp kaza yaptığını ve herhangi bir tutanak tutulmadan aracın Malatya’da bir serviste tamir ettirdiğini söyledi. 2020 yılında ilçe kaymakamı ve belde belediye başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şahin’in ise Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı’ndan vatandaşların üzerinden para çıkışları yaparak makamının ve oturduğu lojmandaki evinin eşyalarını değiştirdiğini iddia etti.

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