AKP’li başkan muhalif gazeteciyi çıkarttırıp öyle salona girdi

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Muhtarlar Derneği seçimlerinde Yerel bir kanalın Genel Yayın Yönetmeni olan Mustafa Karaaslan, bir kameramanıyla birlikte etkinliği izlemek üzere kongre salonuna gitti.

Divan seçimi ve diğer konuşmaların ardından salona, “Başkan geliyor” haberi geldi. Daha sonra da gelecek başkanın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olduğu ortaya çıktı. Ancak, Güngör'ün kongrenin yapıldığı salona kadar gelmesine rağmen içeri girmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

“MİKROFON VAR DİYE SALONA GELMİYOR”

Gerçek, bir süre sonra ortaya çıktı. İddiaya göre Başkan Hayrettin Güngör, salonda kendisine muhalif yayın yapan kameraların bulunması nedeniyle içeri girmek istemediği anlaşıldı.

Bunun üzerine Muhtarlar Dernek Başkanı ve adayı Resul Aslanhan cep telefonuyla Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan'ı arayarak durumu anlattı ve “Ne yapalım?” diye sordu. Karaaslan da Divanın bulunduğu bölüme geçerek, “Başkan mikrofonumuz var diye salona gelmiyor. Bu, çok ayıp bir şey. Yakışmayan bir şey. Kendisini de bundan sonra ne bir yerde yüzünü görmek istiyorum. Ne adını duymak istiyorum” dedi.

Bu sırada salonda oturanlardan birisi Karaaslan'a 'Terbiyesiz' dedi. Karaaslan'da bu kişiye, 'Terbiyesiz sensin. Bu basın, Kahramanmaraş basınıdır” yanıtını verdi.

“DEMOKRASİYİ AKP’Lİ BAŞKANA ÖĞRETEMEDİK”

Olaydan sonra yaşananları izleyicileriyle paylaşan Karaaslan, “Beni oraya başkan davet etti. O program, belediye başkanının programı değil. Tepkimi koyup, orada bulunan bazı dostlarımın hatırı için salondan çıkıp gittim. Yoksa beni o salondan ağa babası çıkaramazdı. Demek ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri bu kulağından girip, öbüründen çıkıyor. Basın bir şehrin sesidir. Basın demek Demokrasi demektir. Ama, biz demokrasiyi Hayrettin Güngör'e öğretemedik. Bundan böyle de haberin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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