AKP’li başkan seçimde belediye bütçesinden 2 milyon lira harcamış

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Dündar, 2019 Mahalli idare Seçimlerinde, seçim reklamı ve tanıtım gideri 1 milyon 971 bin 598 lirayı belediye bütçesinden ödemiş. Skandal, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sayıştay 2. Dairesi, oluşan kamu zararının faiziyle birlikte Mustafa Dündar ve 6 belediye çalışanına ödetilmesine karar verdi.

Halil ATAŞ

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Sayıştay, Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın 31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimlerinde, kampanyaya yönelik ilan, reklam ve tanıtım giderlerini belediye bütçesinden karşıladığını ortaya çıkardı.

Sayıştay, Bursa’da Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın seçim kampanyasında ilan, reklam ve tanıtım giderleri için belediye bütçesinden tam 1 milyon 971 bin 598 lira 10 kuruş harcadığını ortaya çıkardı.

“HABERİNİN VE ONAYININ OLMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Sayıştay raporunda şöyle denildi;

“Söz konusu ödeme emri ve eki belgelerde Belediye Başkanın imzası, parafı veya oluru bulunmasa da, Belediye Başkanı olarak kendi isminin geçtiği bu tür ilan ve tanıtım giderlerinden haberinin, onay ve talimatının olmaması düşünülemez. Belediye Başkanı ile ödeme emri evraklarında imzası bulunan Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla, 2019 yılında Belediye bütçesinden yapılan ve muhteviyatı itibariyle Mahalli İdare Seçimlerinde Belediye Başkanının seçim kampanyasına yönelik ilan, reklam ve tanıtım giderleri niteliğindeki ödemelerin Belediye bütçesinden karşılanması sonucu toplam 1 milyon 971 bin 598 lira 10 kuruş kamu zararı oluşmuştur.”

FAİZİYLE ÖDEMELERİNE KARAR VERDİ

Başkan Mustafa Dündar ve 6 belediye çalışanı hakkında Sayıştay, “Zararın müştereken ve müteselsilden, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine” diye karar verdi.

“YAPILAN HARCAMA HUKUKA AYKIRI”

Konuyu değerlendiren Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sefa Yılmaz ise, “Sayıştay 2. Dairesi’nin bu kararı ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar‘ın 2019 yerel seçimlerinde, Partisi ya da kendisi tarafından karşılanması gereken seçim çalışmalarına ilişkin harcamalarının 1 milyon 971 bin TL kısmını Osmangazi Belediyesi kasasından ödettiği anlaşılmaktadır. Sayıştay‘ın bu kararından anlaşılacağı üzere yapılan harcama tamamen hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“NEDENİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR”

Her seçim öncesi mecliste grubu bulunan siyasi partilere seçim çalışmalarında kullanılması amacıyla hazine yardımı yapılmakta olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu;

“Seçime giren adayların seçim harcamaları, alınan bu hazine yardımından ve bizzat kendisi tarafından karşılanmalıdır. Zaten seçim öncesi siyasi partilere yapılan hazine yardımındaki amaç da usulsüz para harcamalarının önüne geçmektir. Bu nedenle AKP'li Osmangazi Belediye Başkanının belediye imkânlarını seçimlerde kendi çıkarı doğrultusunda kullanması kabul edilemez. Belediye başkanı seçim masraflarını belediyeye ödetmek suretiyle, belediye çalışanlarını da zan altına sokmaktadır. AKP'nin İstanbul seçimlerini kaybetmesine rağmen tekrar ettirmesinin nedenini şimdi daha iyi anlamaktayız.”

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