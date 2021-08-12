AKP’li başkan valiyi yalanladı: Açıklaması akıl dışıdır!

Deprem sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya davet edilmeyen muhalefetin tepkileri sonrasında Vali Erkaya Yırık, "Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu" demişti. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, Vali Yırık’ı yalanladı.

EVREN DEMİRDAŞ

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Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında geçtiğimiz günlerde deprem toplantısı yapılmış, toplantıya AKP il başkanı ve milletvekilleri, kurum müdürleri katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet duruma tepki göstermişti.

Vali Yırık ise değerlendirme toplantısında bir davetin söz konusu olmadığını, toplantının yapılması için talimat verdiğini toplantıyı organize eden kişinin ise özel kalem müdürünün olduğunu açıklamıştı.

Vali Yırık'ın yapmış olduğu açıklamalara tepki gösteren AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım, “Vali Bey'in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki: bir vali böyle bir açıklama yapmaz” diye kaydetti.

“İKTİDAR PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI, MUHALAFET PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI GİBİ DEĞİLDİR”

Elazığ Valiliği tarafından yapılan deprem toplantısına katılmasına ilişkin yapılan eleştirilere yazılı açıklama yaparak cevap veren AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım şunları söyledi:

* Bizim siyasetimizin ana kavramlarından birisi de “toplumsal fayda”dır. Toplumun faydası için nerede durmamız gerekirse orada dururuz. İl Başkanlığı'mızın temel mantığı da budur.

* İktidar Partisi İl Başkanlığı, Muhalefet Partisi İl Başkanlığı gibi değildir. İktidar Partisi İl Başkanlığı şehirdeki tüm sorunların toplandığı yerdir. Muhalefet Partisi İl Başkanlıkları’na giden taleplerin niteliği ile İktidar Partisi İl Başkanlığı'na gelen taleplerin niteliği kıyaslandığında kastımız daha rahat anlaşılacaktır.

* İktidar Partisi İl Başkanlığı, milletvekilleri ile ilgili bakanlıklarla ve bürokrasiyle vatandaş arasında bir köprüdür. Deprem ve pandemi gibi son derece sıkıntılı süreçleri yaşamış insanımızın talepleri İl Başkanlığı’mızda toplanıyor. Hal böyle olunca şehrimizdeki her durum bizi yakından ilgilendiriyor.

* İl Başkanlığı olarak gelinen talepleri konusuna ve ilgilisine göre tasnif ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin gerçekleşmesi için kiminle görüşmemiz gerekiyorsa onunla görüşürüz, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine gelmesi için nerede bulunmamız gerekiyorsa orada bulunuruz ve gelen talepleri dillendiririz.

* Şehrimiz için yapmamız gerekeni yapmaktan imtina etmeyiz. Bunun için zorlamayacağımız kapı yoktur. Bulduğumuz her fırsatı değerlendirmekten de imtina etmeyiz.

“OLMAMIZ GEREKEN YERDE MİLLET ADINA BULUNDUK”

‘Bizler de adı geçen toplantıda olmamız gereken yerde millet adına bulunduk' diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

* Şehrimizin sorunlarını konuşmak üzere İlimiz Valisi başkanlığında milletvekillerimizin, Belediye Başkanımızın ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

* Bizler de adı geçen toplantıda olmamız gereken yerde millet adına bulunduk. Daha önce de katıldığımız İl Koordinasyon Toplantıları oldu. Bu toplantı katıldığımız ilk Koordinasyon Toplantısı değildir.

* Deprem sonrasında bakanlarımızın gerçekleştirdikleri tüm Koordinasyon Toplantılarına il başkanlığımız katılım sağlamıştır ve bu toplantılarda teşkilatlarımıza tevdi edilen görevler eksiksiz yerine getirilmiştir.

* İl Koordinasyon toplantıları hızlı karar almak ve çözüm üretmek için oldukça verimli toplantılardır. Sayın valimizin başkanlığında gerçekleşmiş olan son toplantımız da oldukça verimli geçmiştir.

“DEVLET ADAMININ BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI AKIL DIŞI”

Deprem toplantısına katılım sağlayacağından Erkaya Yırık'ın haberinin olduğunu iddia eden AKP'li Yıldırım şunları kaydetti:

* AK Parti İl Başkanı olarak koordinasyon toplantısına katılmış olmamızı eleştirenlerle sorumluluk ve yükümlülüklerimizin aynı olmadığı açıktır. Bu konudaki tartışmaları yersiz ve gereksiz bulmaktayız.

* Tartışmanın kendisi kadar tartışmada kullanılan dil de önemlidir. Özensiz bir dil tartışmayı kontrolden ve mecrasından çıkarır. Bu tartışmaya Sayın Valimiz Erkaya Yırık'ı dahil ederek sayın valimizin bizlerin koordinasyon toplantısında olmamızdan haberinin olmadığını iddia etmesi bu özensiz dile bir örnektir.

* Başta da belirttiğim gibi koordinasyon toplantısı sayın valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Olay bu kadar açıktır. Vali Bey'in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur.

* Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki: bir vali böyle bir açıklama yapmaz. Valiler neyi temsil ettiklerini en iyi bilen devlet adamlarıdır. Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır. Tartışmanın düzeyi siyasetimizin niteliğini de belirleyecektir.

* Bizler bu konuda oldukça temkinli ve itinalı bir dil ve bir duruş oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm muhataplarımızdan da aynı hassasiyeti beklemek gibi bir hakkımızın olduğuna inanıyoruz. Bizler küçültücü tavır ve tartışmaların öznesi olmamak gibi net bir duruşun sorumluluğunu taşıdığımızın farkındayız.

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