AKP’li başkan vatandaşa silahla ateş etti, serbest kaldı

Ardahan’ın Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı AKP’li Yücel Akkoç, kendisinden hizmet talebinde bulunan Gökmen Özyıldırım’a tepki gösterip hakaret etti. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında silahına da davranın Akkoç'un tabancasından çıkan kurşun vatandaşa isabet etmezken belediye binasının kapı camları parçalandı. AKP'li Başkan, Jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Orhan BOZKURT

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Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız’ın SÖZCÜ’ye verdiği bilgiye göre, Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı AKP'li Yücel Akkoç, evinin yakınındaki yolla ilgili kendisinden talepte bulunan Gökmen Özyıldırım'a tepki gösterip hakaret etti.

Hakaret sonrasında Gökmen Özyıldırım'ın elindeki sopayla Akkoç'a vurmasının ardından kavga çıktı. Belediye binası önünde meydana gelen olay sırasında AKP'li Belediye Başkanı Yücel Akkoç, Gökmen Özyıldırım’a silah çekti. Bu sırada bir belediye meclis üyesi duruma müdahale ederken Akkoç silahına davrandı. AKP’li Başkan Akkoç’un silahından çıkan kurşun Özyıldırım'a isabet etmezken belediye binasının kapısının camlarını parçaladı.

Vatandaşların olayı jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Akkoç'u gözaltına alarak karakola götürdü. Jandarma karakolunda alınan ifadelerin ardından Yücel Akkoç serbest bırakılırken, Gökmen Özyıldırım ve olayla bağlantısı olmayan Özyıldırım ailesinden bazı kişilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi.