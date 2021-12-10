AKP’li başkan ve ekibinin huzur hakkı aldığı ortaya çıktı

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP’li meclis üyesi ve belediyede görev yapan bazı müdürlerin belediye iştiraklerinden olan Personel Hizmetleri Anonim Şirketi'nden huzur hakkı aldıkları ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 2019'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Özel Kalem Müdürü Muharrem Doğan ve eski belediye başkanı Mücahit Yanılmaz'ın yardımcısı İrfan Ergüven yönetim kuruluna girdi.

Daha önceden yönetim kurulu üyesi olan Abdulhakim Aydın, Mehmet Ali Atalar ve Mücahit Yanılmaz'ın ise üyelikleri sona erdi.

Gündemin 4'üncü maddesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin her birine ayrı ayrı net 2 bin TL, toplamda aylık 6 bin TL huzur hakkı ödenmesi genel kurulun oy birliğiyle kabul edildi.

HUZUR HAKKI YÜKSELTİLDİ

Şirketin 2 Aralık’ta gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ise Şahin Şerifoğulları yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise AKP'li Meclis Üyesi Ömer Faruk Budak, Özel Kalem Müdürü Muharrem Doğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demiral ve Temizlik İşleri Müdürü Fatih Güngör seçildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, gündemin 8’inci maddesinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkının ödenip ödenmemesi konuşuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin her birine aylık ayrı ayrı net 3 bin TL, toplamda ise aylık 15 bin TL huzur hakkı ödenmesine genel kurulun oy birliği ile karar verildi.

“EZELDEN BERİ GELEN BİRŞEY BU”

Konuyla ilgili yerel bir gazeteye konuşan Özel Kalem Müdürü Muharrem Doğan, rakamın sembolik olduğunu savundu.

Yönetim kuruluna huzur hakkı ödemesi için “bizden önce de vardı” diyen Doğan, “Büyükşehirlerde 30-40 bin lira gibi çok yüksek rakamlar ödeniyor. Bu rakamlar tartışılıyor ama bizim rakamımız biraz sembolik. Diğer yerlerle kıyaslanmaz. Ezelden beri gelen bir şey bu, rakamı yükseltmeyi düşünmüyoruz. Başkanımızın da zaten yüksek meblağlardan sakınma yönünde bir tavrı var. Buradan bir gelir düşünen de yok zaten” dedi. Kararın oy birliğiyle alındığını, sembolik ise neden ret kararı alınmadığını sormamız üzerine Doğan, “Reddi bilmiyorum ben hukuki olarak ama şöyle…Ömer Faruk Bey bizim avukatımız. Oradaki atılan imzaları da bir bilseniz, 15-20 milyona aylık imza atıyorsunuz, sorumluluktan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ’NDEN TEPKİ

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

* Net bir şekilde ifade etmek isterim ki ortada ekonomik bir kriz varsa, insanlarımız işsizse ve korkunç bir pahalılık ile mücadele etmek zorunda kalıyorsa, dış borcumuz anormal derecede artmışsa, hayvancılık ve tarım bitmişse bunun tek sebebi AKP'nin bu ülkede bilinçsiz ve bilgisizce uyguladığı politikalardır.

* Dolayısıyla ortada bir ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ varsa bunun sorumlusu yine AKP'dir. AKP 20 yıldır, beton ekonomisiyle, ihaleleri normal fiyatının kat kat fazlasına bir kısım müteahhitlere vererek, katma değeri yüksek sanayileşmeyi elinin tersiyle iterek, ahlaka önem vermeyen bir yönetim anlayışıyla ekonomiyi batırmıştır.

* Üzülerek ifade etmeliyim ki milletimiz bunalımdadır ve AKP'nin çıkardığı gerçek bir savaş veriyor.

* Ekonomik tablo bu durumdayken, milletimiz büyük bir ekonomik buhranın eşiğindeyken, Sayın Şerifoğulları'nın ve yönetim kurulunun huzur hakkı adı altında aylık 3 bin TL gibi bir ek maaşa ihtiyaç duymalarını son derece rahatsız edici buluyorum.

* Bu tür davranışlar zamanlama açısından asla samimiyetle bağdaşmaz ve milletimiz bunu görüp gereğini yapar.

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