AKP’li başkan ve korumaları işçileri dövdü iddiası… Hastanelik olan işçi yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı

Ağrı'nın AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın TOKİ inşaatının yanındaki belediyeye ait yolun, kamyonlar tarafından kullanıldığı gerekçesiyle, inşaatta çalışan işçileri dövdüğü iddia edildi. Darp edilen işçi Vesim Atılmış, yaşadıklarını anlattı. SÖZCÜ'ye konuşan Atılmış, "Belediye başkanı şantiyeye geldi. Bir şeyler sordu, ben de insan gibi cevap verdim. Ondan sonra yanındaki korumaları bana saldırdı. Belediye başkanı da bizim formenimize saldırdı, birer tokat vurdu" dedi.

Orhan BOZKURT

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SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre olay önceki gün Ağrı’nın Fırat Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ inşaat alanında yaşandı. AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekiler TOKİ inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu.

İddiaya göre AKP’li Sayan, TOKİ inşaatında çalışan işçileri yanına çağırarak belediyeye ait yaya yoluna zarar verdiklerini belirtip, “İstanbul’da böyle bir şey yapsanız siz asarlar” diyerek azarladı. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine iddialara göre AKP’li Sayan, TOKİ şantiyesindeki formene tokat atarken, yanındaki korumaları da işçi Vesim Atılmış’ı darp etti.

“İNSAN GİBİ DAVRANDIM KÖTÜ BİR ŞEY DEMEDİM”

Ağrı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Atılmış, olay esnasında aldığı darbelerden nedeniyle burnunun ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

Vesim Atılmış, “Ben şantiyede çalışan bir işçiyim. Belediye başkanı şantiyeye geldi. Bir şeyler sordu, ben de insan gibi cevap verdim. Ondan sonra yanındaki korumaları bana saldırdı. Belediye başkanı da bizim formenimize saldırdı, birer tokat vurdu. Ben insan gibi davrandım. Kötü bir şey demedim” diye konuştu.

“KONUŞAMIYORUM… BANA DÖRT KİŞİ SALDIRDI”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Vesim Atılmış, kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğunu ancak henüz kimse hakkında bir işlem yapılmadığını söyledi.

Hastaneye gelen polislere şikayetçi olduğunu belirten İşçi Atılmış, “Daha sonra karakola götürüp ifademi aldılar. O, bir kelimesi ile yanındakileri durdurabilirdi. Ama bunu yapmadı üstelik kendisi de formenimiz Nurettin Sayın’a tokat attı. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Kanamam halen durmadı. Bana dört kişi saldırdı. Sevgi yolu çamur olmuş, kepçe gidip gelmiş bozulmuş diye bizi darp ettiler. Bana saldıranlardan şikayetçi oldum” dedi.

“OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTİYORLAR”

Olayın üstünün kapatılmak istendiğini belirten CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ise, “Burası dağ başı mı? Bir belediye başkanı gündüz gözü Ağrı’nın göbeğinde şantiye basıp işçi darp ettiriyor. Edindiğimiz duyumlara göre, iki çocuk babası olan Vesim Atılmış’a, yakınları aracılığı ile baskı kurarak şikayetini geri çektirmek istiyorlarmış. ‘Sana belediyede iş verelim’ gibi tekliflerde bulunmuşlar. Biz CHP olarak, o emekçi kardeşimizin yanındayız. Bu haydutça davranışın takipçisi olacağız” diye konuştu.

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