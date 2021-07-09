AKP’li başkana Millet Bahçesi şoku

Akdeniz Belediye Meclisi, Temmuz ayı ikinci birleşimini, Akdeniz Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Gültak başkanlığında düzenledi. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millet Bahçesi işletmesi için belediye şirketinin sermayesinin 100 bin liradan 10 milyona çıkarma ve işletmeyi Öğretmenevi'ne verme planı muhalefet partili meclis üyelerinin engeline takıldı. Teklif CHP ve HDP meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

“SİHİRLİ EL DEVREYE GİRDİ”

Komisyonlardan oy çokluğu ile reddedilen rapor hakkında, meclis üyelerinin açıklamalarından sonra söz alan Başkan Gültak, reddedilen teklife ilişkin tepkisini dile getirdi. Başkan Gültak, muhalif meclis üyelerine, “Yenişehir'in, Tarsus'un, Toroslar'ın ticari şirketi yok mu? Mezitli yakın tarihte ticari şirket kurmayacak mı? Yani herkese helal, Akdeniz'e gelince haram! Nasıl bir çifte standart uyguluyorsunuz? Tüm merkez ilçe belediyeleri şirket kurabilecek ama Akdeniz kuramayacak! Var mı böyle bir şey?” sözleriyle eleştiri yöneltti.

“AKDENİZ’İN ÇALIŞMAMASINI İSTEYEN SİHİRLİ BİR EL VAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde dengelerin değişmesiyle, Akdeniz'de de dengelerin değiştiğine dikkat çeken Başkan Gültak, şöyle devam etti:

* Açıktır ki birileri Akdeniz Belediyesi'nin, Mustafa Gültak'ın çalışmamasını istiyor. Demek ki sihirli bir el, sihirli bir değnek değiyor. Burası çok açık ve net. Dün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer de bana, ‘İstiyorsan sana yardımcı olalım' dedi. Evet, yardım istiyorum, belediye şirketinin sermayesinin arttırılmasını istiyorum. Hadi buyurun! Dün Sayın Seçer de öyle söyledi. Fakat aslında her şey belli. Demek ki bir el değiyor; birileri Akdeniz'in çalışmamasını istiyor.

“MİLLET BAHÇESİNİN BELEDİYEMİZE KİRALANMASINDA YASAL BİR ENGEL YOK”

Başkan Mustafa Gültak; kamu yararına, Akdeniz ve vatandaşlar yararına hayata geçecek hizmet ve projelere karşı çıkılmasına anlam veremediğini de vurguladığı konuşmasında; eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Bugün siz, nerede kritik bir nokta varsa, nerede ucu açık bir konu varsa oradan işlenmeye başlanıyor. Ortalığa bir sis bombası atılıp, ortalık karıştırılıyor, karambol yaratılıyor. Ama ben deneyimli bir siyasetçiyim. Bütün belediyeler şirket kuracak, oradan ticaret yapacak, belediyeye para kazandıracak fakat bize gelince yok! Verdiğiniz tüm onaylar, kamu yararına olduğu gibi bizim istediğimiz onaylar da kamu yararınadır.

* Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük bahçelerinden biridir. Sahibi de Milli Emlak'tir, Hazine'dir. Hazine de malını, ister Akdeniz'e, isterse de Büyükşehir'e kiraya verir. Bu, en doğal hakkıdır. Onlar da beni tercih etmiş. Ben orada kiracıyım. Bunun önünde yasal olarak hiçbir sorun veya engel yok.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan AKP'lilere çağrı: Teşkilattan ayağı soğuyanların ayağına gidin