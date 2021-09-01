AKP’li başkandan büyük tepki çeken ‘Nutuk’ paylaşımı

AKP Ordu Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'u aşağılayarak hakaret etti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel İlçe Başkanı Özdemir'e tepki gösterdi. Başkan gelen tepkiler üzerine bir süre sonra paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

İsmail AKDUMAN

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AKP Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, sosyal medya hesabından Çorlu’da Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor” diye yazdı.

Başkan Özdemir’in bu paylaşımı büyük tepki çekti…

“TÜRK MİLLETİNE HAKARET EDİYOR”

İlçe Başkanı Özdemir’e CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de tepki göstererek, “Nutuk ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun üçüncü yılında, 1926’da uçak fabrikası kurdu. 95 yıl geçmiş, bugün 20 yıldır iktidarda olan güruh ise memleket cayır cayır yanarken bir galon su dökecek uçak bulamadı. Şimdi bu zihniyetin bir ilçe başkanı Nutuk ile Kur’an’ı yarıştırıyor ya, hem Türk milletine hakaret ediyor, hem Müslümanları incitiyor. Millet ıslah etmeden önce Allah ıslah etsin” dedi.

AKP’li Başkan Özdemir, gelen tepkiler üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı.