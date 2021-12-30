AKP’li başkandan dikkat çeken ‘Esad’ açıklaması

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Yalçınkaya, bir televizyon yayınında, partisinin yıllardır sürdürdüğü politikaya ters açıklamalarda bulundu.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Edessa TV'ye konuk olan Akçakale Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Yalçınkaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye savaşının bir Yahudi oyunu olduğunu ve şu anda Suriye'nin yüzde 80'ine Beşar Esad'ın hakim olduğunu kaydeden Yalçınkaya, “Biz yüzde 80'ine hakim olmuş, bu yapıyı muhafaza etmiş bir adamla ülkemizin menfaati için bir arada olacağız. Bizim meselemiz Beşar meselesi değil” dedi.

“BEŞAR’I HERKES KABUL ETTİ, KABUL ETMEZSENİZ NE OLUR?”

Daha önce de “Türkiye ile Suriye et ile kemik gibidir. Birbirinden ayrılamaz. Bu bölgede bir Batı işgali vardır. Bu işgal sona ererse oradaki Kürt. Türk, Arap herkes kardeşçe yaşar” açıklaması yapan Yalçınkaya, Suriye ile sağlanacak barışın her iki ülke için de faydalı olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

*Batı birçok ülkeyi işgal etti. Suriye’de de kısmen başarılı oldular. Ama, ben tekraren söylüyorum.

* Onların liderleri kaldı. Türkiye ve Suriye için isabetli. Neden? Gitseydi daha büyük bir kaos olurdu. Kim ne derse desin. Saddam gitti, Irak ortada. Kaddafi gitti ortada. Biz istikrarlı bir komşu istiyoruz, ayakta duran bir komşu istiyoruz.

* Nizamı olan bir Suriye istiyoruz. Türkiye için bu olmazsa olmazdır, Urfa için olmazsa olmazdır. Giden liderler ve arkasından onların ülkeleri ortada. Beşar'ı kabul edersiniz, etmezsiniz.

* Rusya kabul etmiş, Amerika kabul etmiş. Herkes kabul etti. Kabul etmezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani biz, bu yükü biz çekiyoruz. Biz yükün altındayız. Bunu görmek lazım.

“BİZ BURADA İSTİKRARLI BİR ÜLKE İSTİYORUZ”

*Türkiye de kabul edecek. Kabul etmek bizim lehimize. Biz kendi ülkemizi düşünmek zorundayız. Vatanımızı düşünmek zorundayız. Mesele Beşar meselesi değil. Beşar bizim için hiç önemli değil. Ama biz burada istikrarlı bir ülke istiyoruz.

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