AKP’li başkandan işçilere ağır hakaret: Alçak, terbiyesizler

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, makam odasında kadın işçilere sendika değiştirmeleri için baskı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Başkanın, 4 işçiyi bu olaydan kısa süre işten çıkardığı ve işçilerin de dava açtıkları öğrenildi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’nun Gügentepe Belediyesine ait şirketin personeli olarak temizlik işlerinde çalışan 2 kadını makam odasına çağıran AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin, sendikadan istifa etmeleri için kadınlara baskı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

2019 yılı haziran ayında yaşanan bu olaydan kısa süre sonra sendikadan istifa etmeyen 4 işçinin kovuldukları belirtildi.

“BEN DEDİĞİMİ YAPTIRMAZSAM YAŞATMAM”

Ortaya çıkan videoda Belediye Başkanı Yaşar Şahin, makam odasına gelen 2 kadının oturmasına izin vermeyerek sendikadan istifa etmelerini ve neden söylediklerinin yapılmadığını soruyor.

Kadınlarda iş güvencesi için sendikadan ayrılmadıklarını, kendisine hiç bir saygısızlık ve itaatsizlik yapmadıklarını söylüyor.

Sevinç Karaca isimli kadın ile Başkan Şahin arasında karşılıklı konuşma devam ederken, Başkan Şahin “Ben belediye başkanı olarak bu şirketinde müdürü olarak, yetkilisi olarak diyorum ki; siz bu sendikadan istifa edin. Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. Bu kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım, belediyede çalışan benim dediğimi yapmayacak, ben elimi kolumu bağlayacağım öyle mi? Siz size düşeni yaptınız. Karşı geliyorsunuz. Hakkınızı sendika ödeyecek sizin, ömür boyu size maaşta verecek. Evde alacak size, ihtiyaçlarınızı görecek sizin. Bana değil siz sendikaya güvenin” diye konuşuyor.

KADINLAR HAKKINDA TUTANAK TUTULMASINI EMREDİYOR

Tartışma devam ederken Başkan Yaşar Şahin, odasına çağırdığı personele, “Şimdi bu 4 arkadaşa, amire karşı gelmekten, yalancı demekten, onun maddesi ne ise bir uyarı yaz. Onun karşılığı görevde atılmaktır. Disiplinde karşılığı neyse önce o yazıyı yazalım, daha sonrada eğer durum değişmez ise şey yapacağız. Bu dördüne yazın” diyor.

Erkek personel odadan çıktıktan sonra Sevinç Karaca adlı kadın tutanak tutulmasına, “Biz size ne zaman karşı geldik. Bu yazıyı yazdırmanızı tek sebebi sendikadan istifa etmememiz. Ben de yarın suç duyurusunda bulunup hakkımı arayacağım. Atın başkanım rızık Allah’tan, kuldan değil. Karşı gelmedik. Onda gerçekten yalan söylüyorsunuz” diyerek itiraz ediyor.

KADINLARI ODASINDAN KOVDU

Sevinç Karaca’nın sözleri üzerine öfkeyle koltuğundan kalkan Başkan Yaşar Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Terbiyesizlik etme, çık. Bana yalancı diyecek alçaklıkta bulunmayın. Çık dışarıya. Size kim öğretti lan bunları?

* Ne kadar terbiyesizmişsiniz lan siz. Çıkın” diyerek kadınları odasından kovuyor. Görüntülerde sekreter içeriye girerken kadınlar odadan çıkıyor.

* Bu sırada Sevinç Karaca başkana şikayet edeceğini bir kez daha söylüyor. Başkan Şahin de kadınların arkasından, “Bana yalancı diyecek kadar alçaksınız. Terbiyesizler.

Bu olaydan sonra işçiler, sendikadan ayrılmaları için baskı gördüklerini ve bu nedenle işten kovulduklarını söyleyerek dava açtı.

Başkanın makam odasında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerde davada delil olarak kullandı.

DAVAYI KAZANDILAR AMA İŞE DÖNEMEDİLER

AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in işten attığı temizlik işçisi Sevinç Karaca, daha önceki Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya döneminde işe girdiğini söyleyerek, “15 yıldır çalışıyorum. Sendikalı olmamız daha önce sorun olmamıştı. Bu başkan zamanında sorun oldu. Ben şehit yakınıyım. Eşimin kardeşini şehit verdik. Sendikadan istifa etmediğimiz için benimle birlikte 3 kişiyi daha kısa süre sonra işten çıkardı. Dava açtım ve kazandım. İşe dönüşümü yapmadı. Maaşımı yatırdılar ama beni işe almadılar. Şimdi bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. O zamanda dedim, rızık Allah’tan kuldan değil” diye konuştu.

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