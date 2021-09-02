AKP’li başkandan kafa karıştıran karar

En borçlu belediyeler arasındaki AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın Hani ve Çermik ilçelerine yaklaşık 7 milyon lira maliyetle Hayvan Pazarı ve park yapmak için ihaleye çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Demir'in bu kararına CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, "Samsun'da yer mi yok" diyerek tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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İştirakleri SASKİ ve SAMULAŞ ile birlikte yaklaşık 4 milyar liraya yakın borcu bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın Hani ilçesine canlı hayvan pazarı, Çermik ilçesine de park için 7 milyon liralık ihale ilanına çıktı. CHP ve İYİ Parti’nin itirazına rağmen mecliste kabul edilen kararın ardından çıkılan ihale ilanında, projenin detayları da belli oldu.

Tüm gelirleri ve gayrimenkulleri aldığı krediler karşılığında ipotekli olan ve kaynak yaratmak için suya her ay TÜFE oranında zam yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin başka ile yatırım hamlesi tepkiyle karşılandı.

“FAİZLE PARA ALIP BAŞKA ŞEHİRE YATIRIM YAPMAK HANGİ AKLA SIĞAR”

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Diyarbakır Belediyesi’nin gelir açısından ilk sıralarda yer aldığını, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ise 21. sırada olduğunu söyleyerek, “Bu yatırımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ya da merkezi hükümet yapmalı. Faizle para alıp başka ile yatırım yapmak hangi akla sığar. Biz kentin altyapısını tamamlayalım. Türkiye’nin en borçlu belediyesiyiz. Samsun’da kompleks olarak canlı hayvan pazarı ve mezbaha yok. Bu para ile bunu yapabiliriz. Bir ara kentte gündem oldu ancak sonradan vazgeçildi. Samsun’da yer mi yok? Neden başka kente yatırım yapılıyor, akla mantığa sığmıyor” dedi.

“KENDİ ŞEHRİNDE PARK YIKIP OTOPARK YAPIYOR”

CHP İl Başkanı Fatih Türker ise, Belediye Başkanı Demir’in kentte üreticiye hiç bir destek yapmadığını ileri sürerek, “Pandemi döneminde Samsun halkının büyük bir kısmı ekmeğe muhtaç duruma düşmüş, garibana yardım edin diyoruz, ‘Paramız yok’ diyorsunuz. Ama başka bir ile kredi alıp yatırım yapıyorsunuz. Kendi şehrinizdeki parkı yıkıp terminal ve kent yönetim merkezi yapıyorsunuz. Gitmiş başka kente park yapıyorsunuz.

Samsun'un 17 ilçesinde kaç tane hayvan pazarı yaptınız? Başkan olduğunuzdan bu yana üreticiye kaç kere maddi destek verdiniz? Bizim hayvan pazarının bakıma onarıma, çiftçimizin Büyükşehir'in desteğine ihtiyacı yok mu? Seçim döneminde vaatleriniz havalarda uçuşuyordu. O projeleriniz ne oldu? Samsun'da para yok diye çığlık atarken, nasıl Diyarbakır'a 7 milyon lira verebiliyorsunuz?” diye sordu.