AKP’li başkandan ‘peşkeş’ iddialarına yanıt

Elazığ'ın AKP’li Karakoçan Belediyesi, ilçe merkezindeki tek park olan Atatürk Parkı alanını AKP'li belediye meclis üyesi Abidin Gürbüz'ün yeğenine verdiği iddia edilmişti. İddiaya ilişkin açıklama yapan Karakoçan Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Akbaba, "Basında bahsi geçtiği şekilde yandaşlara peşkeş çekilmiş değildir. Çünkü ihale uhdesinde kalan HDP'nin önceki dönem meclis üyesi tarafından alınan ihale kendi isteğiyle ihale şartnamemizin 16. Maddesinde yazılı şartlarda devir etmiştir" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesi merkezinde bulunan tek park olan Atatürk Parkı’nın AKP’li belediye meclis üyesi Abidin Gürbüz'ün yeğenine devredildiği iddia edilmiş, devredilen alanda imar planında olmamasına rağmen parkın devre dışı bırakılıp üç katlı bir yapının inşa edileceği ileri sürülmüştü.

“PARKIMIZ İKİ DEFA EL DEĞİŞTİRMİŞTİR”

AKP’li Başkan Ayhan Akbaba sosyal medya hesabından iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Belediyemiz tarafından orta parkta restorasyon ve yenileme çalışmaları son günlerde bazı çevreler tarafından siyasi malzeme konusu yapılarak suni bir gündem oluşturulmaya çalışılmaktadır.

* Parkımızda yaptığımız yenileme çalışmalarında önceki duruma göre beton oranı artmamakta bilakis azaltılmaktadır. Önceden iki adet kapalı büfe ve iki adet prefabrik cam balkon derme çatma pimapenlerden oluşmuş İlçemize yakışmayan yapılar bulunmakta ve bunlar yaklaşık 200 metrekareden fazla taban alanı işgal etmekteydi.

* Yeni projemizde taban alanı en fazla 150 metre kare yer işgal etmekte ve komple açılır kapanır iki katlı modern bir yapı yapılmaktadır. İhale süreci 10 Haziran’da tamamlanan parkımız bu süreçten sonra iki defa el değiştirmiştir.

* Basında bahsi geçtiği şekilde yandaşlara peşkeş çekilmiş değildir. Çünkü ihale uhdesinde kalan HDP’nin önceki dönem Meclis üyesi tarafından alınan ihale kendi isteğiyle ihale şartnamemizin 16. Maddesinde yazılı şartlarda devir etmiştir.

* Böyle bir niyetimiz olsaydı ihaleyi onaylamaz HDP’nin eski Meclis üyesinin aldığı ihaleyi iptal ederdik. Parkı devir alarak çalıştıran kişiler için 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen yakınlık akrabalık ilişkileri açısından herhangi bir yasa dışı durum söz konusu değildir.

“KESİLEN AĞAÇLARIN YERİNE 4 ADET AĞAÇ DİKİLMİŞTİR”

Park alanında kesilen ağaçları için ilgili kurumlarla görüşmelerin yapıldığını belirten Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Basında özellikle algı oluşturulmaya çalışılan ağaç kesimleri konusu ile ilgili belediyemiz tarafından ilgili kurumlara yazılan bir yazı ile ağaçların ömürleri ve kesilmesinin sakıncalı olup olmadığı konularında danışılmış ve iki akasya ağacın kesilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiş, bir ağacın da yeri değiştirilmiş ve kesilen ağaçların yerine 4 adet yeni ıhlamur, çınar ağacı dikilmiştir. Ağaçlandırma çalışması devam edecektir.

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