AKP’li başkandan tepki çeken paylaşım

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğa silahla atış yaptırdığı görüntüleri büyük tepki çekti. Yıldırım’ın, sosyal medyada çeşitli silahlarla poz verdiği paylaşımları dikkat çekti.

Can ÇAPAR

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AKP'nin Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım’ın bir çocuğun eline silah tutuşturarak atış yaptırdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldırım paylaşılan videolarla, küçük bir çocuğa silahla atış yaptırdığı görülüyor.

Çocuğun korkusuna aldırmadan zorla atış yaptıran Yıldırım, daha sonra çocuğa “Sevdin mi?” diye soruyor ve o anları kaydeden cep telefonuna el sallıyor.

Ulaşılan diğer fotoğraflarda da Yıldırım'ın ateşli aletlerle poz verdiği görülüyor. Araç direksiyonunda ya da elinde tuttuğu ateşli aletlerle çektiği, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyaya yükleyen Yıldırım'a tepki büyük.

Yıldırım, paylaşımların sosyal medyada tepki toplamasının ardından fotoğrafları hesabından sildi.



DAVUL ZURNALI LEBALEB KONGRE İLE GÜNDEM OLMUŞTU

AKP Hatay teşkilatı daha önce de davul zurnalı lebaleb kongre ile gündeme gelmişti.

11 Şubat’ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekanda bir araya geldiği, salgın kurallarına dikkat edilmediği, şarkılar söylendiği, davullar eşliğinde partililerin omuzlarda oynadığı anlar kameralara yansımıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde birçok kişinin maske takmadığı da görüntülenmişti.

Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin kongrede sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu kongrede görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki oluşmuştu.