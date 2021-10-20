AKP’li başkanın aldığı lüks araca büyük tepki

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayımlanmasına karşın Elazığ'ın AKP'li Kovancılar Belediyesi’nin Personel Hizmetleri Şirketi, 432 bin TL’ye hizmet aracı aldı. Belediye Başkanı Hacı Akpınar’a tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, "Kovancılar ilçemiz işsizliğin son derece yoğun olduğu bir yer iken belediyenin ekonomik gücünü lüks araçlara harcaması son derece üzücü” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı geçen haziran ayında kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlamıştı. Genelgede kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayılarının, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacağı da belirtilmişti. Ancak 40 bin nüfuslu Kovancılar Belediyesi'ne lüks bir makam aracı alındı.

“KEYFİ UYGULAMADIR”

Kamuda tasarruf önlemleri genelgelerine rağmen AKP'li belediyeler tarafından lüks ve şatafattan vazgeçilmediğini belirten CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şöyle konuştu:

*Dün Sözcü gazetesinde, “AKP'li belediyeye 432 bin liralık araç” başlığıyla çıkan Kovancılar Belediyesinin Personel Hizmetleri Şirketinin 432 bin TL'ye hizmet aracı alınmasına ilişkin bir haber çıkmasına ilişkin ana konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

*Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri ile ilgili 2021/14 sayılı genelgesinde yer alan resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması kanununda çok açık bir ifade mevcuttur; kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecektir.

*Bu durum ülkenin bulunduğu ekonomik durum ile bağdaşmıyor. Peki bu koşulda Kovancılar Belediyesi’ne sormak isteriz. 432 bin TL tutarındaki araç hangi ihtiyaç analizi sonucunda alındı? Genelgedeki mevcut hükümler çerçevesinde neden hareket edilmedi? Genelgede var olan kısıtlamalara neden uyulmadı?

*Ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krize ve Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç alım-satımına ilişkin kısıtlamalarına rağmen belediyenin 432 bin TL tutarında bir araç satın alması ekonomik anlamda keyfi bir uygulamadır.

“AKP'Lİ BELEDİYENİN İSRAF VE LÜKS DÜŞKÜNLÜĞÜ…”

Kovancılar ilçesindeki ekonomik sıkıntılara rağmen belediyenin lüks araç almasını doğru bulmadığını belirten Duran, şunları söyledi;

*“Binek araç alımı teknik şartnamesinin detaylarını incelediğimizde bu denli lüks bir araca gerek olmadığının, belediyenin maddi gücünü gerekli yerlere yönlendirmesi gerektiğinin altını çizerek vurgulamak isterim.

*Halihazırda mevcut olan bir genelge var fakat uygulama noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği kanaatindeyim. Göz ardı edilmeyecek pek çok toplumsal sorun var iken, Kovancılar ilçemiz işsizliğin son derece yoğun olduğu bir yer iken belediyenin ekonomik gücünü lüks araçlara harcaması son derece üzücü.

*AKP'li belediyenin ne Kovancıların ne de Elazığ'ın gerçekleri ile uyuşmayan bu israf ve lüks düşkünlüğünü hemşehrilerimizin takdirine bırakıyorum.