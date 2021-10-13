AKP’li başkanın dere yatağına otogar inadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından dere yatağında yapımına başlanan otogar için, sivil toplum örgütlerinin ve kentte bulunan 7 siyasi parti temsilcilerinin yaptığı uyarıları dikkate almayan Başkan Murat Zorluoğlu, projesini savundu.

İsmail AKDUMAN

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Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ekim ayı meclis toplantısında Değirmendere Vadisi’nde dere yatağına yapımına başlanan terminali savundu.

Kentteki sivil toplum örgütleri ve son olarak 7 siyasi parti temsilcisinin yaptığı uyarıları dikkate almayan Zorluoğlu, “Bu işe başladık. Herhangi bir şekilde geriye dönüş düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde siyasi parti il başkanları bir araya gelip bu yerle alakalı açıklama yaptılar. Elbette muhalefetin açıklama yapmasını saygıyla karşılıyoruz. Zamanlaması açısından daha önce yapılsaydı daha iyi olurdu” dedi.

“AÇIKLAMA YAPANLAR SEÇİMDE YÜZDE 30 OY ALDI”

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı açıklamanın demokratik bir hak olduğunu belirten Zorluoğlu, “6-7 tane muhalefet partisinin 2018 seçimlerinde aldığı oran yüzde 30 civarındadır. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aldığımız oy yüzde 65 civarındadır. Terminali yapacağımızı seçim projelerine koyduk. Vatandaşımıza gösterip oy istedik. Vatandaşımızın da onayını almış olduk. Burada fore kazık çalışmasına başladık. Bu iş başladı. Her hangi şekilde geriye dönüş düşünmedik, düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde siyasi parti il başkanları bir araya gelip yerle alakalı açıklama yaptılar. Elbette muhalefetin açıklama yapmasını saygıyla karşılıyoruz. Otogar çalışması süratle başladı, devam edecek. 2022 yılının sonuna doğru çalışmayı tamamlamayı arzu ediyoruz. 2023'ün başında hizmete açabileceğimizi değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Otogar inşaatına başlamadan önce DSİ’den rapor aldıklarını ileri süren Başkan Murat Zorluoğlu, daha sonra bu raporları meclis üyelerine gösterdi.

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