AKP’li başkanın eşi öğrencilere belediye yardımı dağıttı

Şanlıurfa’nın AKP’li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un eşi Zekiye Kuş, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı ile birlikte belediyenin sosyal yardımlarını öğrencilere dağıttı. Bu sırada çocukların yüzleri açık fotoğraflarının sosyal medyadan paylaşılması tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güzelkuyu İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 300 öğrenciye, mont, ayakkabı, eldiven, bere ve atkı dağıttı. Giyecek dağıtım etkinliğine, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş, AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

YÜZLERİ AÇIK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Törende Zekiye Kuş diğer katılımcılarla birlikte öğrencilere hediyelerini verip sohbet etti. Güzelkuyu İlköğretim Okulu Müdürü Aynur Demir de yardımlar için Zekiye Kuş ve AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na teşekkür etti.

Ancak, öğrencilerin yüzleri açık bir şekilde çekilmiş fotoğrafları hem belediyenin resmi web sitesi, hem de sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, eşinin belediyenin sosyal yardımlarını dağıttığı bu etkinliğe ilişkin paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

“URFA'YI MUHTAÇ ETTİNİZ”

Paylaşımlar, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Bir kullanıcı, “Urfa'yı muhtaç ettiniz. Bu şehrin yöneticisi yardıma ihtiyacı olmayan vatandaşın çokluğuyla övünür, fakirlerin çokluğuyla değil” paylaşımı yaptı.

Bir başkası ise, “Çocukların fotoğraflarını paylaşmayın. İlla paylaşacaksanız yüzlerini sansürleyin bari” diye tepki gösterdi. Başkan Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş'un yanında AKP Kadın Kolları Başkanı olduğu halde öğrencilere yardım dağıtması da tepi konusu oldu.

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